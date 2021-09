Ion Cristoiu: Cum a ajuns USR PLUS să intre în rahatul alianţei cu „fasciştii” de la AUR? Din lăcomie

Lucian Alecu

Publicistul Ion Cristoiu explică de ce s-a ajuns la momentul unic în istoria politicii româneşti ca USR PLUS să se alieze cu AUR pentru a depune o moţiune de cenzură împotriva premierului, arătând că partidul lui Cioloş şi Barna nu vrea să plece de la ciolan.

„Graţie prezenţei în studiourile Aleph News, vineri, 3 octombrie 2021, între 20 şi 21, cînd se desfăşoară emisiunea Gîndurile lui Cristoiu, am putut fi martor, în direct, la cele mai groteşti scene din Istoria politicii româneşti, egalat, poate, doar de cele în care, din spaima Răscoalei, în şedinţa Parlamentului din 12 martie 1907, Conservatorii şi Liberalii s-au luat în braţe şi s-au pupat cu bale după ce se spurcaseră reciproc ani întregi.

După şedinţa Coaliţiei la care liderii URS PLUS s-au prezentat fluturînd textul moţiunii de cenzură, scris de AUR şi semnat de parlamentarii USR PLUS, pe post de şantaj (nu-şi dă demisia Florin Cîţu, noi depunem Moţiune de Cenzură împotriva propriului Guvern!), Dan Barna şi Dacian Cioloş au anunţat că merg la Senat pentru a depune Moţiunea de cenzură. Urmăriţi de maşinile televiziunilor de ştiri de parcă ar fi fost două starlete „care-şi uneau destinele” şi conturile, cei doi au apărut în direct cu declaraţii de presă. Mai întîi, Dan Barna, care e mai înalt, apoi Dacian Cioloş, care e mai scund, închipuind un cuplu gen Don Quijote – Sancho Panza, cei doi au declarat solemn c-au depus Moţiunea de cenzură împotriva premierului Florin Cîţu. Nu împotriva Guvernului, în care Dan Barna este vicepremier, ci împotriva lui Florin Cîţu.

Ce-şi propun cu Moţiunea de cenzură?

Să-l dea jos pe Florin Cîţu. Dacă Moţiunea trece, PNL va trebui să propună un alt premier şi, atunci, vom avea acelaşi Guvern Cîţu, dar fără Florin Cîţu. Cei care vorbeau nu erau Gigel de la Sculărie şi Ţaţa Safta de la Secţia Manşete. Unul – Dan Barna, era vicepremier, candidat la preşedinţie, preşedintele URS PLUS. Celălalt – Dacian Cioloş – era şi mai dihai:

Şeful Grupului Macron din Parlamentul European, 0fost Comisar European, fost premier.

Cu toate acestea, ascultîndu-le viziunea post Moţiune, te întrebai dacă nu sînt cumva doi analfabeţi aflaţi la o ţuică la bodega din marginea satului.

Admiţînd că Moţiunea trece, noul Guvern înseamnă mai mult decît un alt prim-ministru. Înseamnă o nouă formulă a Coaliţiei de guvernare, în care mai mult ca sigur USR PLUS nu va mai primi ministerele grele, aducătoare de parale. Prostia fătucelor şi guguştiucilor din Presă a făcut ca Dan Barna şi Dacian Cioloş să nu fie obligaţi să dea amănunte despre Moţiune. Cum sună ideile principale, cum de s-au strîns 122 de semnături pentru depunere cînd URS PLUS n-are nici 50 de parlamentari. Poate că pînă la urmă, cei doi ar fi fost întrebaţi, dacă la un moment dat n-ar fi rupt-o la fugă.

Se anunţa pe RoAlert pătrunderea în Senat a unei ursoaice cu pui?

Nu.

Se anunţase venirea lui George Simion, preşedintele AUR.

Se temeau cei doi că George Simion o să-i ia la palme în direct pe Facebook?

Nu.

Se temeau ca nu cumva telespectatorii să-i vadă alături de „fascistul” George Simion.

După plecarea lor, scena a fost ocupată de George Simion. Ca o Şoşoacă cu nădragi, Marele Patriot George Simion şi-a creat drum spre microfoanele (lăsate calde de cei doi) făcînd selfie în direct pe Facebook. De la primele cuvinte ale lui George Simion, am aflat de ce spălaseră putina cei doi. Moţiunea de cenzură a fost iniţiată de AUR şi semnată de parlamentarii USR PLUS, unii dintre ei, miniştri. La cererea lui Dan Barna şi Dacian Cioloş, George Simion a scos din textul Moţiunii referirile la USRPLUS. Deşi se pretinde urmaşul lui Mihai Viteazul, George Simion, zis Aurică Simion, e de fapt urmaşul lui Dandanache.

Cum adică să iniţiezi o Moţiune care denunţă Guvernarea catastrofală de 8 luni fără a menţiona că din această Guvernare a făcut parte şi USR PLUS?

Grotescul momentului e dat de situaţia incredibilă creată de Dacian Cioloş şi Dan Barna. Deşi Moţiunea de cenzură e comună – AUR-USR PLUS, cu AUR iniţiator – cei doi au rupt-o la fugă de teamă să nu fie văzuţi alături de cel care a iniţiat Moţiunea. Nu cred că s-a mai petrecut văzut aşa ceva în Istoria României moderne. Două partide semnează o Moţiune comună pentru dărîmarea Guvernului. Unul dintre ele nu e în Opoziţie, ci chiar la Guvernare. Unul dintre ele – USR PLUS - moare de ruşine că are drept partener de Moţiune celălalt partid. Iar liderul celuilalt partid – Reprezentantul demnităţii naţionale, George Simion -, acceptă să apară în public în postura de partener de care celuilalt partener îi e ruşine să se afle că sînt împreună. E ca şi cum un bărbat vine la o sindrofie însoţit de o prostituată. De apărut apare însă singur. Pe ea a lăsat-o la WC. Iar ea, bucuroasă că mai ia ceva parale, acceptă să stea la WC pînă se termină sindrofia.

Cum s-a ajuns în acest punct catastrofal pentru imaginea întregii noastre clase politice?

Foarte simplu.

În aprilie 2021, Criza de guvern s-a definit prin ceea ce eu am numit Administrarea de către PNL a unei lovituri în bot USR PLUS. Încălcînd făţiş toate normele vieţii în Coaliţie, prin Florin Cîţu, PNL l-a revocat pe ministrul Vlad Voiculescu de la USR PLUS fără ca USR PLUS s-o ştie.

A fost – aşa acum am scris atunci – o lovitură de forţă bine gîndită. Umilirea publică a USR PLUS avea drept ţintă punerea USR PLUS cu botul pe labe, astfel încît să ştie că Jupînul Guvernării e PNL. După acest tratament, care nu era deloc întîmplător, era limpede că USR PLUS trebuia să plece de la Guvernare şi să intre în Opoziţie. După o cocoşire penibilă – Plecarea din Guvern – liderii USR PLUS înghit găluşca. În schimbul unei hîrtii prin care PNL se angaja să nu mai facă aşa ceva, USR PLUS rămîne în Guvern. Fără a-şi da seama că raportul de forţe s-a schimbat, că PNL, sesizînd lăcomia USR PLUS de a rămîne la ciolan, va călca în picioare USR PLUS.

A venit recenta Criză.

Ca şi data trecută, PNL procedează dinadins brutal, umilitor. Încălcînd acum Protocolul din aprilie, Florin Cîţu îl revocă pe Stelian Ion fără a informa măcar USR PLUS.

Florin Cîţu procedează dinadins brutal, umilitor. Şi o face nu pentru că ar fi mitocan, ci pentru că aşa are mandat să procedeze. De la PNL, dar şi de la Klaus Iohannis.

Scopul noii lovituri în gură cu bocancul plin de noroi e, spre deosebire de aprilie 2021, să-i facă pe cei USSPLUS să plece de la Guvernare.

În aceste condiţii, USR PLUS trebuia să plece de la Guvernare (cum a făcut PD în ianuarie 1998) prin retragerea tuturor demnitarilor şi funcţionarilor plasaţi în funcţii prin Protocol. Plecarea de la Guvernare înseamnă trecerea în Opoziţie. Liderii USR PLUS trebuiau să anunţe că USR PLUS va face o Opoziţie de Dreapta la Guvernarea PNL-UDR. Evident, fără a face alianţe cu PSD sau cu AUR. Ca formaţiune de Dreapta în Opoziţie USR PLUS urma să vegheze ca Guvernul să respecte Programul de Dreapta. Dacă legile înaintate de guvern corespundeau politicii USR PLUS, partidul le vota. Dacă nu, nu.

În postura de Opoziţie de Dreapta, USR PLUS urma să supravegheze ca nu cumva PNL şi UDMR să facă afaceri de corupţie, să se ocupe de clientela politică.

Altfel aşezat USR PLUS avea toate şansele să cîştige la scor alegerile parlamentare şi prezidenţiale din 2024.

Ca şi în aprilie 2021, USR PLUS nu vrea să plece de la ciolan. Prin urmare, deşi PNL e artizanul manevrei, liderii USR PLUS se prefac că nu ştiu şi pun totul pe seama lui Florin Cîţu.

Astfel ei speră să iasă cu faţa curată din încurcătură. Li se spală onoarea prin demisia lui Florin Cîţu şi rămîn la guvernare.

Nu şi-au dat seama că nu Florin Cîţu e artizanul manevrei?

Greu de răspuns.

Sigur e că artizanul manevrei a ştiut că ei nu vor trece în Opoziţie, că se vor crampona de Putere şi că totul e un şantaj mizer.

Aşa s-a ajuns la intrarea în rahatul care e alierea cu AUR.

Preţul lăcomiei de a rămîne cu orice preţ la ciolan.”

