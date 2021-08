Kelemen Hunor: Suntem deschişi dacă există o propunere mai bună ca a noastră cu privire la Secţia specială

Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anuntat luni, după şedinţa coaliţiei, că formaţiunea sa este deschisă pentru discuţii dacă există o soluţie mai bună a ministrului Justiţiei privind desfiinţarea Secţiei de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie (SIIJ).



"Am discutat despre SIIJ foarte puţin şi vom continua discuţiile săptămâna viitoare, se aşteaptă o soluţie de la ministrul Justiţiei. Noi am spus că suntem deschişi dacă există o propunere mai bună decât a noastră, sigur că vom discuta să vedem cum am ajuns în această situaţie, să vedem de ce a fost înfiinţat SIIJ-ul, vrem să desfiinţăm SIIJ-ul - aici nu există nicio contradicţie - şi cum putem garanta independenţa magistraţilor, pe de o parte. Pe de altă parte, cum putem rezolva problema responsabilităţii penale a magistraţilor", a explicat Hunor.