Bode: PNL, consolidat la peste 23%. Un bun suport și solid pentru ce ne propunem să realizăm în 2024

„PNL este consolidat la peste 23%, este un bun suport și solid pentru pentru ceea ce ne propunem să realizăm în 2024. Suntem pe un drum sigur, care trebuie consolidat. O vom face, cu sprijinul și implicarea directă a dumneavoastră. Avem mari oportunități pe care nu trebuie să le ratăm. Doar împreună vom reuși să ducem PNL mai aproape de victoriile anului 2024 și de atingerea obiectivelor de țară. (...) Ne așteaptă o perioada dificilă, cu mize mari, de aceea PNL trebuie să fie unit pentru reușita guvernării și reușita la toate alegerile ce vor urma”, spune secretarul general al PNL, Lucian Bode, la Congresul Femeilor Liberale.

El a amintit și de schimbările din ultimii ani de la conducerea partidului.

„Pe 10 aprilie, se împlinește un an de la ultimul Congres al Partidului Național Liberal. A fost un an foarte dificil, în care PNL și-a dovedit rezistența și capacitatea de a reveni, de a se reface. PNL este consolidat la 22 – 24% din opțiunile românilor. După trei ani si jumătate de guvernare în care nu am ratat nicio criză, de la criza pandemică la criza de securitate, la criza economică și criza energetică, peste toate acestea am avut și un festival al democrației”, adaugă Bode.

(sursa: Mediafax)