Ludovic Orban, intervenţie în scandalul din Guvern: Nu putem arunca în aer unitatea coaliției

Lucian Alecu

Ludovic Orban a prezentat într-o conferință de presă punctul său de vedere în legătură cu criza Guvernului Cîțu provocată de revocarea ministrului Justișiei, Stelian Ion.

"După alegeri, în urma unor negocieri complicate, am reuşit formarea unei coaliţii care să scape România din ghearele PSD, o coaliție formată din PNL, USR PLUS şi UDMR, cu sprijinul grupului minorităţilor naţionale. Ne-am angajat la patru ani de pace politică, de muncă în folosul oamenilor, ne-am angajat la o guvernare competentă, performanta care să ducă la creşterea calităţii vieţii şi la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale romanilor.

Suntem, astăzi, într-o situaţie politică din care nu are nimeni de câştigat, nici premierul Cîțu, nici USR PLUS şi nicio altă formaţiune politică din coaliţia de guvernare. (...) Nu putem guverna fără ca fiecare dintre formaţiunile politice care au semnat acordul de coaliţie să susţină programul de guvernare. Orice plecare a unei formaţiuni politice din coaliţie poate duce la pierderea majorităţii parlamentare şi la aducerea Guvernului şi României din nou la cheremul şi bunul plac al PSD", a declarat Ludovic Orban.

”Fac un apel apăsat, în primul rând către premierul Cîțu și către toți colegii mei din Partidul Național Liberal, să înțeleagă gravitatea momentului. Guvernarea presupune maturitate, presupune echilibru, presupune dialog, presupune respect față de partenerii de guvernare, dar în primul rând presupune responsabilitate față de cetățean. Nu putem din motive conjuncturale să aruncăm în aer unitatea coaliției. Fac un apel și către colegii din USR-PLUS să înțeleagă că nu este o soluție să pună presiune asupra Guvernului din care fac parte și să spună chiar că s-ar putea alia cu PSD. Nu pot să cred că vreuna dintre formațiunile politice din coaliție ar putea să se gândească măcar o secundă că s-ar putea bizui pe PSD. Tocmai din acest motiv ne-am unit în această coaliție ca să împiedicăm accesul la putere al PSD, indiferent dacă acest acces la putere este unul direct sau indirect”, a declarat președintele PNL, Ludovic Orban.

"Astăzi, fără să fiu informat, colegi de-ai mei au convocat Biroul Politic Național (BPN). A doua oară... ignorând președintele partidului și refuzând un dialog cu președintele partidului!

Am decis să nu particip la această ședință despre care nu am fost informat, nu am putut să verific îndeplinirea condițiilor statutare de convocare. Președintele partidului este garantul respectării statutului și atâta timp cât eu nu am toate informațiile necesare cu privire la convocarea unui for statutar al Partidului Național Liberal, nu pot să știu dacă el este statutar sau nu.

Doresc să convoc Biroul Politic Național al partidului, dar îmi doresc ca această convocare să permită participarea tuturor colegilor mei din BPN și mai ales, doresc ca până la convocarea BPN, să am o discuție cu premierul Cîțu și cu toți actorii implicați în această criză politică, astfel încât să degajăm o soluție care să ne permită o guvernare serioasă, responsabilă și performantă în continuare în această structură a Coaliției, care din punctul meu de vedere este singura Coaliție posibilă care poate să guverneze în interesul României (...)

V-am explicat că nu particip la această reuniune a BPN din mai multe motive. Pentru că este o reuniune care a fost făcută în această dimineață, pentru ora 11 și ultima reuniune convocată de susținătorii domnului Cîțu a fost una pe la ora 18, pentru a doua zi la ora 10:30 și nu a permis participarea multora din BPN.

Dorința asta de a forța convocări, mai ales într-o criză politică, când cetățenii privesc cu îngrijorare ce se întâmplă, nu face bine. Deciziile nu se iau la cald doar de o parte din membri", a declarat Ludovic Orban, în cadrul unei conferințe de presă.