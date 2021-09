Ludovic Orban recunoaște scăderea în sondaje a PNL. Cine sunt vinovații

Președintele PNL, Ludovic Orban, spune că partidul este în scădere în sondaje și că oamenii sunt critici față de liberali și le reproșează că în loc să găsească soluții problemelor reale, au generat criza politică. Orban a spus cine sunt vinovații.

El a spus, la Iași, că PNL a avut un scor constant în toate sondajele de opinie inclusiv în luna iunie, de 26 – 27%.

„Din momentul apariției dezvăluirilor despre Florin Cîțu am început să scădem, iar acum am scăzut și mai mult odată cu declanșarea crizei politice, în care noi suntem considerați principalul responsabil. Noi, zicând Klaus Iohannis, Florin Cîțu, PNL. Noi suntem considerați principalii responsabili pentru criza politică. Oamenii sunt foarte critici față de noi. Ne reproșează clar că în loc să ne ocupăm de guvernare, în loc să găsim soluții pentru marile probleme cu care se confruntă românii noi am declanșat o bătăie internă și acum am declanșat o criză politică”, a spus Ludovic Orban.

Președintele PNL a mai spus că cine va fi ales președintele PNL în 25 septembrie va trebui să pună punct crizei, să refacă unitatea PNL, să refacă și coaliția și să investească un guvern „care să pună piciorul pe accelerație, care să facă performanță”.

Mediafax