Marius Budăi, despre supraimpozitarea pensiilor speciale: „Sunt lucruri foarte grave”

Întrebat pe cine va afecta acest impozit, ministrul Muncii, Marius Budăi a spus că se aşteaptă un răspuns de la ministerul de Finanțe şi nu ţine de Legea Pensiilor sau de reforma derulată în PNRR.

"Eu nu cred că pensiile militare sunt pensii speciale şi nu cred că vor intra aici.

De altfel, am primit întrebări de la CE de ce o asemenea asumare a unui procent de 9,4% până în 2070 cu plata pensiilor. Nu există niciun document care să fi plecat din ministerul Muncii cu acest procent. (...)

În primul rând să stabilim un lucru. România are 4-5 milioane de lucrători în UE care contribuie la PIB statelor în care lucrează.

Ei nu contribuie aici şi ajută economia de acolo. Nu poţi să mă încorsetezi pe mine, România, din moment ce eu am oameni la tine.

Am avut aceste discuții premergătoare cu Uniunea Europeană. Am analizat toate PNRR-urile din UE.

Am discutat prin ambasade, am analizat legislațiile naţionale ale statelor din UE şi nu am găsit nicăieri vreo asemenea asumare cu un asemenea procent şi mai ales până în 2070. Sunt lucruri foarte grave.

Sunt convins că aceste lucruri nu trebuie să rămână acolo. Nu voi fi ministrul care să semneze o reformă care să sărăcească seniorii noştri. Nu voi renunța la a discuta cu CE", a spus ministrul Muncii, Marius Budăi la emisiunea În faţa naţiunii de la Antena 3.