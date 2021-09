Mutare de Ultima ORĂ a Guvernului Cîțu. Moțiunea de cenzură ar putea fi votată pe 1 octombrie

Răsturnare de situație! PSD, PNL și UDMR vor cere vot pentru moțiunea de cenzură pe 1 octombrie, anunță joi dimineață Antena 3.

Este vorba despre o nouă alianță conjuncturală, pentru că Partidul Național Liberal, împreună cu Partidul Social Democrat și UDMR să reprezinte majoritate parlamentară care, la ora 10.00, să stabilească o altă dată a votării moțiunii de cenzură. Mai exact, 1 octombrie. Acesta este planul pentru ca guvernul condus de Florin Cîțu să rămână la Palatul Victoria până pe 25 septembrie, astfel încât Cîțu să câștige președinția PNL în fața lui Ludovic Orban la Congres. Astfel, miza datei în care va fi votată moțiunea de cenzură este foarte importantă.

„Dupa baletul facut de doua saptamani, mireasa isi va ridica, astazi, fusta.

PSD va vota alaturi de PNL si UDMR pentru ca motiunea pe care o considerau ilegala sa fie votata pe 1 octombrie. Alianta care ii va asigura lui Florin Citu presedintia PNL. Nu este despre Citu, ci despre Orban. Guvernul Citu va pica pe 1 octombrie.

Este o alianta PSD - PNL - UDMR orchestrata de Iohannis impotriva lui Ludovic Orban. Dincolo de comenzile de la Cotroceni, partidul are tot interesul politic ca PNL-ul sa aiba in frunte un presedinte cazut, slab in comunicare, haotic in actiuni, care nu o sa mai fie nici premier, precum Citu.

Toata stima pentru Ovidiu Gant, reprezentantul minoritatii germane, minoritate din care face parte si Klaus Iohannis. A ramas vertical si nu i s-au inmuiat genunchii, in ciuda tuturor presiunilor care s-au facut asupra sa din toate partile.

Astazi, vom vedea devoalat cel mai ordinar blat din cate am vazut in ultimii 10 ani. Pentru ca Iohannis sa-l mentina impaiat pe Citu la Palatul Victoria pana pe 25 septembrie, PSD-ul se va compromite public, iar PNL-ul incalca legi, Constitutie si isi anuleaza propriile decizii luate cu o zi inainte, la fel ca-n 2012.

Ieri, PNL a decis ca cine actioneaza impotriva Guvernului Citu, va fi sanctionat. Astazi, la 9.00, se intalnesc sa anuleze rezolutia adoptata, ieri. Sunt omeni inclusiv din #echipacastigatoare care, pur si simplu, sunt dezgustati!” scrie Mădălina Mihalache pe pagina sa de Facebook.