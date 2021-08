Nicușor Dan​​​​​​​: O să mă vaccinez după ce medicul îmi va spune că este bine să o fac

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, nu s-a vaccinat împotriva COVID-19, însă a trecut prin boală și spune că va lua decizia să se vaccineze atunci când medicul îi va spune că este bine să o facă.

„Nu am spus public pentru că nu am vrut să parazitez dezbaterea publică cu asta. După cum bine știți, am fost în izolare în luna mai. Am fost izolare pentru că fiica mea a fost infectată, apoi m-am infectat și eu, deci am avut coronavirus. O să fac vaccinarea după ce medicul îmi va spune că este bine să o fac”, a declarat Nicușor Dan.

Primarul general al Capitalei a anunțat, pe 19 aprilie, că fetița sa a ieșit pozitivă la testul COVID-19.

„Fetița mea, Aheea, a ieșit pozitivă la testul COVID-19. Nu are simptome, nu sunt motive de îngrijorare. Eu am ieșit negativ la testare dar, fiind contact direct, trebuie să stau în izolare 14 zile (de la testul ei) până vineri, 30 aprilie. Voi continua să-mi îndeplinesc obligațiile de primar lucrând de acasă. Multă sănătate tuturor”, scria pe Facebook Dan.

România are 5.242.188 persoane vaccinate, din care 5.124.998 cu schema completă.

