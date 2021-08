Orban: Candidatura mea reprezintă aproape o certitudine a performanţei, cealaltă poate fi cel mult o speranţă, o aventură

Lucian Alecu

Ludovic Orban, liderul PNL, a anuntat că, în timp ce candidatura sa pentru funcţia de preşedinte al partidului reprezintă "aproape o certitudine a performanţei", cea a contracandidatului său poate fi "cel mult o speranţă, dacă nu cumva o aventură pentru PNL".



"Eu nu spun, ca susţinătorii contracandidatului meu, că PNL a pierdut alegerile şi de aia trebuia să plec eu acasă şi să-mi dau demisia. PNL este adevărat că nu a ieşit pe primul loc la alegerile parlamentare, dar a ajuns principalul partid de guvernământ, am avut capacitatea să formăm o majoritate guvernamentală, parlamentară şi am învestit un guvern care este condus de un premier din partea PNL. De regulă, preşedinţii care duc partidul la guvernare şi preşedinţii partidului care câştigă alegerile îşi continuă mandatul, pentru că au arătat că au capacitatea de a conduce partidul. Candidatura mea reprezintă aproape o certitudine a performanţei, în timp ce cealaltă candidatură poate fi cel mult o speranţă, dacă nu cumva o aventură pentru PNL", a spus Ludovic Orban, duminică, la Covasna.



