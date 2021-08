Orban, despre ajutorul guvernului ungar în Covasna şi Harghita: Cât nu se face o discriminare, nu este afectată siguranţa naţională

Foto Lucian Alecu

Ludovic Orban, preşedintele PNL, a declarat, duminică, la Covasna, că implicarea financiară a guvernului Viktor Orban în proiecte din Covasna şi Harghita nu afectează siguranţa naţională, atâta timp cât "nu se operează o discriminare".



"Întotdeauna am spus că nu poate fi acordat acest ajutor (din partea guvernului Victor Orban - n. red.) pe criterii etnice. Dacă se derulează un astfel de program de sprijin, el trebuie să se deruleze către orice fel de cetăţean român, indiferent că este de etnie maghiară, că este român sau german. Atât timp cât nu se dă cu dedicaţie numai către cetăţenii români de origine maghiară, nu se operează o discriminare şi are efecte, nu cred că este afectată siguranţa naţională. Dacă ar fi fost afectată siguranţa naţională, probabil am fi primit avertismente din partea instituţiilor care au competenţă să vegheze la siguranţa naţională", a spus Ludovic Orban, în cadrul unor declaraţii de presă.