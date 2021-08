Orban despre tabăra Cîțu: O nouă încercare, penibilă, de a arăta că ei sunt susținătorii lui Iohannis

Lucian Alecu

Ludovic Orban respinge acuzațiile aduse de susținătorii lui Florin Cîțu. Despre apelul acestora spune că ”e o nouă încercare, penibilă, de a arăta cumva că ei sunt susținătorii lui Klaus Iohannis și cumva că președintele României ar fi de partea lor”.

„Eu sunt președintele PNL. Cum să nu îmi exprim îngrijorarea că după depunerea candidaturii la funcția de președinte al PNL, din cauza modului în care s-a desfășurat campania, în special di partea susținătorilor lui Florin Cîțu, Partidul Național Liberal a intrat pe trend descendent și astăzi am coborât sub 20% în sondajele de opinie. Asta e o dovadă de grijă față de PNL și de îndemn către toți aceia care nu fac altceva decât să atace președintele PNL de dimineață până seara numai pentru că este candidat la funcția de președinte PNL să se potolească, să înceteze cu atacurile. Afirmațiile u or colegi de-ai mei nu au nicio legătură cu realitatea”, spune Ludovic Orban.

El afirmă că nu există niciun atac din partea sa împotriva președintelui Klaus Iohannis.

„Eu am o relație cu președintele Klaus Iohannis consolidată, o relație veche. Am acționat împreună, avem un parteneriat și vom continua parteneriatul și după ce voi câștiga alegerile din 25 septembrie. (...) Este o nouă încercare, penibilă, de a arăta cumva că ei sunt susținătorii lui Klaus Iohannis și cumva că președintele României ar fi de partea lor. Să folosești imagiea președintelui României într-o comunicare sau într-un ghid de comunicare e neconstituțional și profund imoral”, conchide Orban.

El participă la ședința BPN, convocată de susținătorii lui Florin Cîțu pentru a-l nominaliza pe Dan Vîlceanu pentru fucția de ministru al Finanțelor.

(sursa: Mediafax)