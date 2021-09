Orban: PNDL3 - transformat în temă de campanie în competiţia internă

Ludovic Orban, preşedintele PNL, a declarat, vineri, pe Facebook,că programul PNDL 3, pe care l-a susţinut încă de la începutul anului, a fost transformat în ''temă de campanie în competiţia internă din Partidul Naţional Liberal'' şi a menţionat că are convingerea că acest program poate fi adoptat în timp util şi "fără a provoca un conflict în coaliţie".



"Am susţinut încă din luna ianuarie, în mod repetat, în şedinţele Coaliţiei, necesitatea adoptării PNDL 3 în cursul acestui an. Pledoaria mea s-a lovit de rezistenţa multor colegi din coaliţie, care la început au tratat acest subiect la "şi altele". Treptat, am reuşit să conving partenerii de Coaliţie să ajungem la discuţii aplicate şi chiar la aprobarea de principiu a lansării acestui nou program de investiţii locale. Din păcate, acest subiect a fost transformat în temă de campanie în competiţia internă pe care o avem în Partidul Naţional Liberal", a scris Orban, pe Facebook.



El spune că ruperea coeziunii coaliţiei pune un semn de întrebare cu privire la acest program.



"Toţi primarii PNL cu care am discutat realizează că o condiţie esenţială pentru ca acest program de investiţii să fie o reuşită este aceea de a avea continuitate la guvernare pentru a putea implementa noi în mod corect şi eficient acest program. Ruperea coeziunii coaliţiei pune un serios semn de întrebare cu privire la acest deziderat. Am convingerea că puteam adopta în timp util acest program şi fără a provoca un conflict în coaliţie", a adăugat Orban.



Liderul liberal a afirmat că obiectivul său este de a menţine coaliţia, odată cu adoptarea de către Guvern a OUG privind acest program.