Orban și-a depus candidatura pentru un nou mandat ca șef al PNL: Eu reprezint o certitudine

Foto Lucian Alecu

Ludovic Orban și-a depus candidatura pentru un nou mandat pentru funcția de președinte PNL: „Eu reprezint o certitudine pentru PNL. Aproape toți membrii mă cunosc, știu cine sunt, știu ce am făcut pentru PNL de-a lungul celor peste 30 de ani de carieră”.

„Azi mi-am depus oficial cand la funcția de președinte PNL pentru un nou mandat. Odată cu candidatura, am depus moțiunea care prezintă viziunea mea despre evoluția PNL și despre cum PNL urmează să dezvolte România”, a spus Ludovic Orban.

El spune că obiectivul său este de a recâștiga încrederea românilor în PNL.

„Afirm din capul locului că odată cu începutul oficial al campaniei de promovare a moțiunii pe care o susțin am ca obiectiv să încep procesul de recâștigare a încrederii românilor în PNL. Am ca obiectiv să refac prestigiul PNL, am ca obietiv să creștem performanța guvernamentală, am ca obietiv să asigurăm coeziunea în coaliția de guvernare. Eu reprezint o certitudine pentru PNL. Aproape toți membrii mă cunosc, știu cine sunt, știu ce am făcut pentru PNL de-a lungul celor peste 30 de ani de carieră, știu că m-am luptat constant pentru a împiedica punerea în practică a programelor retrograde ale formațiunilor politice născute din fostul PCR”, adaugă Orban.

Ludovic Orban precizează că moțiunea sa este una liberal-conservatoare.

„PNL este un partid care deși susține constant modernizarea, dezvoltarea, respinge toate curentele neo-marxist-progresiste, care în ultima vreme își fac loc pe nevăzutelea în mințile unor români. Suntem un partid ancorat în tradiția poporului român, suntem un partid care exact cum de-a lugul istoriei a fost un partener al bisericii, un susținător al valorilor creștine, al moralei creștine, la fel ne vom manifesta și de acum înainte”, precizează el.

Ludovic Orban mai spune că va efectua un nou turneu în toate filialele județene pentru a obține susținere pentru moțiune.