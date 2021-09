Orban: Verificarea semnăturilor de pe moţiunea de cenzură USR PLUS-AUR nu a fost adoptată

Cererea de verificare a semnăturilor de pe moţiunea de cenzură USR PLUS-AUR nu a fost adoptată în Birourile Permanente Reunite, pentru că nu a avut votul majorității celor prezenți plus unul, spune Ludovic Orban.

Ludovic Orban a vorbit, luni după-amiază, despre ședința Birourile Permanente Reunite. A spus că pe ordinea de zi se afla moțiunea de cenzură, însă Alfred Simonis, liderul grupului parlamentar PSD din Camera Deputaților, a propus modificarea ordinii de zi și a propus 3 puncte.

La primul punct a propus înființarea unei comisii de anchetă.

„Nu am votat ordinea de zi în această formă, nu am fost de acord cu introducerea unui punct care practic a fost depus cred că la ora 11.30, nici măcar nu am apucat să verificăm dacă sunt îndeplinite procedurile regulamentare și, de asemenea, mi-am exprimat clar punctul de vedere că orice solicitare cu privire la moțiunea de cenzură trebuie dezbătută în cadrul punctului pe care l-am propus, și anume moțiunea de cenzură”, a declarat Orban.

Propunerea lui Alfred Simonis a fost votată, spune Orban, de toți parlamentarii PSD prezenți și de mulți alți parlamentari, după care „PSD a decis să își retragă reprezentanții din Birourile Permanente Reunite și au plecat toți cei 8 reprezentanți ai PSD”.

În ce privește votul privind trimiterea semnăturilor la verificare, rezultatul votului a fost, spune Orban, următorul: „au fost 18 membri prezenți, au votat 9, 7 au votat <împotrivă> și doi parlamentari prezenți nu au votat, respectiv domnul deputat Ovidiu Ganț și subsemnatul, Ludovic Orban. Propunerea nu a fost adoptată. Se știe foarte clar că în Parlament se adoptă o propunere, o lege cu votul a jumătate plus unul dintre cei prezenți, deci nu s-a întrunit majoritatea celor prezenți. Propunerea nu a trecut. După ce nu a fost adoptată această propunere, colegii mei din PNL au plecat din sala de ședință, am rămas fără cvoirum și nu am putut să discutăm punctul 3”.

Orban adaugă că instituția moțiunii de cenzură este „o instituție fundamentală” prevăzută în Constituție: „eu nu pot să accept o propunere care nu are baza constituțională și regulamentară și propune întârzierea derulării procedurilor cu două săptămâni prin verificări efectuate de comisia de statut, care nu are nicio competență de verificare a validității semnăturilor”.

De altfel, a adăugat președintele PNL, vicepreședintele Camerei Deputaților, Cristina Prună, a arătat clar că dacă există dubii cu privire la validitatea semnăturilor pot fi înlăturate ușor, prin contactarea semnatarilor: „Cristina Prună a propus ca parlamentarii semnatari, fizic sau online, să confirme faptul că au semnat moțiunea de cenzură. Se putea verifica în decursul unei ore dacă există sau nu există numărul minim de semnături necesare pentru moțiunea de cenzură. Sigur că nici acest lucru practic nu a fost luat în seamă”.

„De asemenea, eu nu puteam să fiu de acord să votez o procedură care nu are baze constituționale, regulamentare și care nu face altceva decât să încarce litera și spiritul Constituției și regulamentului. Nimeni nu poate să cenzureze dreptul unui parlamentar de a semna o moțiune de cenzură”, a afirmat Orban.

