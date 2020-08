Practica racolărilor politice a PNL, taxată de liderul USR

Co-președintele USR-PLUS, Dan Barna, critică modul în care PNL racolează politoicieni de la PSD și susșine că partidul pe care îl conduce are în vedere chiar să decidă să nu mai participle la un proiect de gubernare alături de liberali și de “oameni care până nu demult l-au susţinut pe Liviu Dragnea”. Barna se declară într-o stare de discomfort în legătură cu aceste racolăr de pesedişti făcute de PNL. “În cursul negocierilor (cu PNL – n.red.) a fost una dintre condiţiile noastre, ca PNL să aibă candidaţi care nu au un trecut pesedist. Or în multe alte părţi din ţară lucrul acesta nu este valabil şi atunci ideea unei colaborări a fost din start respinsă. România trebuie să se cureţe de pesedism la modul şi de oamenii care au susţinut, nu doar să schimbăm culori de geci roşii şi galbene şi să spunem gata, se întâmplă reforma, pentru că nu se va întâmpla lucrul ăsta”, a declarat Dan Barna. (…) Ideea că vom putea să guvernăm alături de oameni care până nu demult l-au susţinut pe Liviu Dragnea este una care nu este luată în calcul de către USR PLUS în nici un scenarii. Vom pune condiţii ca persoanele care ar putea să fie eventual nominalizate să îndeplinească aceste criterii foarte clare pe care le avem, criteriile de integritate, de competenţă şi de necolaborare cu PSD-ul”, a mai precizat copreşedintele USR - PLUS.