Clotilde Armand, show video în preziua procesului dintre USR și Consiliul General

Cu o zi înainte de primul termen de judecată din procesul pe care USR l-a intentat, în luna august a anului trecut, împotriva Municipalității, pentru anularea PUZ-ului aferent terenului aflat gard în gard cu sediul central al PNL, primarul USR al sectorului 1, Clotilde Armand, a descins la locul cu pricina. Ea susține că noile blocuri care urmează să se ridice în Aleea Modrogan distrug zona istorică. Interesant este că societatea care construiește este deținută de un grup imobiliar care, înainte ca Nicușor Dan să devină primar general, a avut de furcă cu ONG-urile acestuia pentru alte proiecte similare.

Edilul USR al sectorului 1, Clotilde Armand, și-a făcut, ieri dimineață, un nou vlog pe canalul de YouTube și a scris pe contul de Facebook că a mers „pe Aleea Modrogan, nr. 1A, din inima Bucureștiului” și că „a văzut șantierul de acolo”. „Este îngrozitor să privești cum o zonă protejată devine betonată din cauza unor funcționari publici cu interese meschine. În Parcelarea Filipescu cineva s-a gândit să planteze 3 blocuri și să distrugă zona istorică. Știm foarte bine cine a dat aceste avize și autorizații de construire. Alături de mine a venit și domnul viceprimar al sectorului 1 Oliver Păiuși, care a început deja demersurile de verificare a documentației elaborate de funcționarii din Primăria Sectorului 1. Eu voi înainta către prefectul municipiului București o solicitare de anulare a autorizației de construire și voi sesiza Inspectoratul de Stat în Construcții. Avem zero toleranță față de cei care aleg să distrugă moștenirea impresionantă a Bucureștilor”, transmite Armand.

ONG-ul USR

Descinderea primarului de sector are loc, ca o coincidență, cu 24 de ore înainte ca Tribunalul București să ia în discuție primul termen al procesului intentat de Uniunea Salvați România, în vara anului trecut, Consiliului General al Capitalei și Primăriei Generale, în care USR, prin președintele Dan Barna a atacat un PUZ emis, pentru un teren aflat la granița cu sediul central al Partidului Național Liberal. PUZ-ul în cauză a fost cerut de o componentă a grupului imobiliar One United Properties, al cărui alt proiect, dezvoltat pe ruinele fostei fabrici Automatica, din Floreasca, a fost atacat în instanță de Asociația Salvați Bucureștiul.

Interesant este că nu ONG-urile fostului deputat Nicușor Dan vor să oprească proiectul imobiliar din imediata vecinătate a sediului central al PNL, ci USR, în calitate declarată, ca reclamant, de partid politic.

Constructorul, în vizorul asociațiilor lui Nicușor Dan

În toamna trecută, „Jurnalul” a dezvăluit că, pe 16 august 2020, USR a chemat în judecată primăria și compania One Modrogan SRL, cerând instanței de judecată anularea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 707/18 decembrie 2019, „privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Aleea Modrogan, nr. 1A, sector 1 București” și suspendarea aceluiași act administrativ, până la soluționarea definitivă a cauzei.

SC One Modrogan SRL, acționată în judecată, alături de CGMB și de Primăria Capitalei, de către USR, prin Dan Barna, este deținută de grupul imobiliar One United Properties SA (cu 99,99% din capitalul social) și de SC One Herăstrău Paza SA (cu 0,01% din părțile sociale). Acționarul majoritar One United Properties SA este unul dintre dezvoltatorii imobiliari care are probleme cu Nicușor Dan și cu asociațiile pe care actualul primar general le-a controlat.

Daniel Zamfir a dezvăluit modul de operare

Senatorul Daniel Zamfir a dezvăluit faptul că Nicușor Dan, prin intermediul Asociației Salvați Bucureștiul, a încercat să blocheze, în aceeași manieră cu cea descrisă mai sus, proiectul imobiliar One Foreasca City, amplasat pe ruinele fostei fabrici Automatica, din zona Floreasca. Asociația Salvați Bucureștiul a contestat autorizația de construire emisă în anul 2018, în baza unui PUZ din 2011, invocând în acțiunea depusă în instanță că acest proiect afectează habitatul viermilor, al paianjenilor, al ciorilor, al vrăbiilor, al șopârlei de perete, al porumbeilor, al broaștei și al șarpelui de apă. Conform senatorului Zamfir, instanța a respins acțiunea Asociației Salvați Bucureștiul, iar ONG-ul controlat de Nicușor Dan a fost obligat la plata unor despăgubiri de 30.000 de euro.

Scandal la gardul sediului central al PNL

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 707 din 18 decembrie 2019, a cărei anulare și suspendare, până la soluționarea definitivă a cauzei, sunt cerute de USR, prin președintele Dan Barna, se referă la emiterea PUZ-ului, în Aleea Modrogan, nr. 1A, la cererea SC One Modrogan SRL și a proiectantului SC DD Design Studio SRL. În anul 2018 a fost emis un aviz de oportunitate în vederea construirii la acea adresă a unui imobil, compus din subsol, parter și trei etaje, cu destinația de locuințe și parcare. Terenul în cauză se află în așa-numita zonă protejată „Filipescu 48”, iar reglementarea PUZ-ului arată că este parcelat, construit și are o suprafață de 4.200 de metri pătrați. Terenul din Aleea Modrogan, nr. 1A se află, practic, pe același domeniu cu proprietatea din Aleea Modrogan nr. 1, unde se găsește și celebra „Vilă Filipescu”, în prezent aflată în proprietatea statului și în administrarea RA-APPS, utilizat ca sediu central al Partidului Național Liberal.

În 2014, RA-APPS a scos la licitație atât terenul de 4.200 de metri pătrați, din Aleea Modrogan, nr. 1A, cât și construcții în suprafață de 228,97 metri pătrați, pe care a reușit să le înstrăineze, pentru suma de 4.433.800 de euro fără TVA către grupul imobiliar One.