Primarul-candidat Robert Negoiță, depistat pozitiv cu coronavirus

Edilul în funcție al sectorului 3 și candidat din partea noului partid București 2020 la Primăria Sectorului 3, Robert Negoiță, anunță, cu doar o zi înaintea începerii oficiale a campaniei electorale pentru alegerile locale, că a fost testat pozitiv ca fiind infectat cu COVID-19. Vestea a fost postată chiar de Negoiță, pe contul său de socializare, el fiind înștiințat că este infectat chiar în cursul dimineții de ieri.

„Nu am avut nicio problemă specială de sănătate, vreun simptom specific, până aseară (marți seară – n.red.), când am început să mă simt rău. O durere de cap ce nu a cedat pe parcursul nopții și o stare generală de slăbiciune și moleșeală. Dat fiind că starea de rău a continuat, dimineață, m-am prezentat pentru a fi testat. Din păcate, rezultatul este pozitiv. Am primit tratament, pe care îl voi urma, bineînțeles. Mă simt mai bine, durerea de cap este tot mai scăzută, dar, desigur, trebuie să fiu atent și în zilele următoare”, a scris primarul sectorului 3.

Negoiță mai precizează că, deși nu va putea ieși din casă timp de 14 zile, rămâne activ pe Facebook. „Fac un apel către cei care știu că am interacționat în ultimele zile să fie atenți la orice semn sau simptom și chiar să se testeze dacă au suspiciuni că ceva ar putea să nu fie în regulă”, mai scrie Robert Negoiță.