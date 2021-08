PSD, atacuri în serie la adresa lui Florin Cîțu: E rău și va fi și mai rău!

Social democratii cer premierului Florin Cîțu să dea explicații românilor despre rectificarea bugetară, mai ales în urma criticilor Consiliului Fiscal. PSD îi transmite să fie atent la opinia experților despre efectele „nocive ale guvernării actuale”.

„E rău și va fi și mai rău cu acest Guvern! O spune evaluarea neutră a Consiliului Fiscal care arată textual că actualul proiect de rectificare bugetară ,,slăbește consolidarea bugetară așa cum era anunțată pentru anul 2021, manifestă un derapaj major pe partea de cheltuieli bugetare, arată incapacitatea guvernului de a ține sub control creșterile de prețuri peste așteptări la bunuri și servicii achiziționate de stat și comportă riscuri considerabile, ce se pot materializa prin evoluții economice defavorabile viitoare, la nivel intern și internațional”,.scriu social democratii intr-un comunicat de presa.

In opinia PSD, România va continua să fie îngropată în împrumuturi, nu pentru investiții, ci pentru plăți curente.

Și mai grav este că miliarde de lei sunt direcționate abuziv, discreționar, pentru a ”cumpăra” favoruri politice în interes personal sau de grup. Revoltător și fără precedent, 3 miliarde de lei au fost luați din bugetul de pensii, oricum aflat în grav deficit, pentru ca premierul Cîțu să-i poată direcționa către primarii de ale căror voturi are nevoie ca să ajungă președinte al PNL”, mai arată social-democrații.

Reacția PSD vine in contextul in care Consiliul Fiscal a avertizat că în proiectul de rectificare bugetară se manifestă un derapaj major pe partea de cheltuieli, cauzate de incapacitatea de a le ţine sub control, dar și de creşterile de preţuri peste aşteptări la bunuri şi servicii achiziţionate de stat.