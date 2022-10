PSD: Mâine ne-am asuma conducerea Ministerului Energiei

PSD a cerut o ședință de urgență a coaliției, după demisia lui Vasile Dîncu din postul de ministru al Apărării. Gabriel Zetea explică la RFI ce ar fi de lămurit la această ședință.

„În primul rând, exact explicațiile pe care le-a dat domnul Dîncu, această imposibilitate de colaborare cu președintele României, e de discutat cu partenerii din coaliție, de către cei care sunt aproape de acest fenomen, pentru că sigur, poate nu în mod public se pot discuta toate lucrurile care sunt legate de situația delicată macroregională, legată de războiul din Ucraina și faptul că un ministru al Apărării spune că este în imposibilitatea colaborării cu președintele României. În coaliție, în spatele ușilor închise de data aceasta, pentru că este o situație delicată, trebuie discutat subiectul, iar dacă se consideră că se poate merge înainte, PSD va face o nominalizare, pentru ca o persoană din interiorul partidului să ocupe acest portofoliu, dar întâi e nevoie de o lămurire, ca între parteneri, în cadrul coaliției de la guvernare”, spune Zetea.

Gabriel Zetea spune că lămururea trebuie să vină din partea PNL, cu care PSD este în coaliție, și nu de la președintele Klaus Iohannis.

„O să se întâlnească conducerea partidului, o să discute împreună cu primul-ministru, în mod special și o să aleagă împreună calea de urmat”, a spus Zetea, la RFI.

Gabriel Zetea a spus că PSD este pregătit pentru o nouă nominalizare la Apărare, dar nu va face asta până când nu vor discuta în coaliție care este calea de urmat după demisia lui Dîncu și după ce acesta a spus că este „în imposibilitatea de a colabora cu președintele Iohannis”.

„PSD este pregătit, sigur, să facă o nominalizare (la Apărare - n.r.), chiar dacă nu am discutat ieri (luni - n.r.) despre acest subiect. Am spus că primul lucru și cel mai important este să se întâmple această ședință a coaliției, să discute în mod concret lucrurile care s-au întâmplat acolo, iar apoi împreună să aleagă calea de urmat. (...) E important să discute acest lucru, pentru că nu ne dorim, Doamne ferește, ca peste două săptămâni sau peste o lună sau peste două luni de zile să se revină în aceeași situație în care am fost acum două săptămâni, în care cineva să considere că altcineva a făcut declarații nepotrivite (...). E important ca împreună, totuși, să stabilim care-i calea de urmat. (...) Multă lume i-a reproșat domnului Dîncu aceste declarații, în contextul în care România a aderat fără echivoc la politica NATO, politica UE, a SUA, în ceea ce privește conflictul din Ucraina. (...) Important este atunci când ești într-o coaliție ca toate partidele să vadă, până la urmă, lucrurile într-o anumită direcție. Vrem să cerem această părere partenerilor de la PNL și de la UDMR, iar apoi lucrurile probabil că vor intra într-un făgaș normal”,a explicat Zetea.

Vicepreședintele PSD a spus că nu PSD nu vrea neapărat garanții de la PNL, dar este nevoie de o discuție lămuritoare după episodul cu ministrul demisionar de la Apărare.

„Nu neapărat garanții, că nu există garanții, neapărat, în politică, dar e nevoie de o discuție lămuritoare. Nu cunoaștem foarte mulți detaliile a ceea ce se va discuta acolo, poate că le vom auzi după”, a afirmat Zetea.

Întrebat dacă își dorește PSD Ministerul Energiei, vicepreședintele social-democraților a spus că PSD „știe că are soluții mult mai bine decât Virgil Popescu”.

„Nu că-și dorește, PSD își dorește, sigur, oricare dintre domeniile importante care afectează astăzi economia României, și dorește să le conducă și PSD știe că are soluții mult mai bune decât are Virgil Popescu în conducerea Ministerului Energiei. Deci din acest punct de vedere, da, mâine ne-am asuma conducerea Ministerului Energiei, venind cu soluțiile pe care le spunem deja de doi ani de zile, venind cu o reglementare a pieței, stabilirea unui preț fix pe piața energiei, acum, în acest moment, preț care să ofere predictibilitate mediului economic, care astăzi, având în vedere volatilitatea prețului pe piață, nu poate să-și facă deloc un plan economic”, a spus Zetea la RFI.

Întrebat dacă va cere PSD Ministerul Energiei de la PNL, Zetea a răspuns evazis.

„Nu, nu vom cere acest lucru în mod direct, am spus că avem dorința și putem să ne asumăm, știm ce avem de făcut acolo mult mai bine decât știe Virgil Popescu. Nu știu acum ce o să facă președintele Marcel Ciolacu în această discuție pe care o va avea cu PNL (dacă va cere un schimb de ministere - n.r.). Dacă poate să obțină acest minister, ar fi foarte bine, l-aș aplauda”, a mai spus Zetea.

(sursa: Mediafax)