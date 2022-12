Ce cred că se va întâmpla în 2023… 

Consecința nu va fi recâștigarea de către PNL și USR a vreunei părți din electorat (nu mai crede nimeni în ei), ci un go limens în „piața” politică, o cerință de umplere rapidă cu alte oferte. Poate fi vorba de un curent sănătos, suveranist și patriotic sau de un curent de scandal, trivial, nefrecventabil, de genul celui creat în 2000 de Corneliu Vadim Tudor.

În plan social, polarizarea socială se va acutiza – vom avea mult mai mulți săraci și flămânzi și mult mai bogați și mai puțini bogați. Pentru săraci, ascenorul social se va bloca la subsol. Pentru clasa de mijloc, la etajul unu. Mai grav, clasa de mijloc va începe să sărăcească. Sprijinul din pandemie și cel referitor la criza energetică și de carburanți nu va putea fi oferit la nesfârșit, pentru că economia nu mai permite nici subsidii, nici împrumuturi în acest scop.

În plan economic, cred că marile întreprinderi vor avea probleme grave, venind din două direcții – mai întâi, costurile cu energia și materiile prime vor deveni imposibil de susținut cu prețurile actuale, de unde un recul în consum (oamenii deja sunt sufocați de scumpiri) și, deci, în producție și locuri de muncă; în al doilea rând, regulile absurde ale „sobrietății” energetice și ale așa-numitului green deal le-au obligat pe marile corporații să adopte un incredibil discurs care descurajează consumul și circulația fizică a persoanelor și a capitalurilor, de unde un alt tip de recul al consumului; oricum, anii 2021-2022 au însemnat deja reducerea consumului, pe toate palierele – oamenii fie au virat către economisirea cu prețul strângerii curelei, fie au scos bani din depozite pentru a consuma (ceea ce înseamnă implicit evitarea oricărei „risipe” sau a răsfățului). De aici va veni depresiunea economică (până în prezent sunt doar semne de recesiune).

În planul sănătății economice și financiare a afacerilor, anul 2023 va fi un an al scadențelor. Creditele de capital de lucru nu au fost luate, în anii 2020-2022, decât pentru rostogolirea unor datorii mai vechi, iar creditele de investiții au fost rare (sub 15% din creditele IMM Invest s-au dus în investiții). De vreme ce statul va fi obligat să oprească programele de sprijin, este destul de clar că bolovanul datoriilor nu se ma mai putea rostogoli. În altă ordine de idei, economia este infectată de pierderi constante, neacoperite sau asumate de întreprinzători de mai mult de 15 ani. Conform datelor BNR, mai mult de o treime din numărul total de societăți comerciale (400 de mii din 1,1 milioane) sunt cu pierderi constante, care ar fi reclamat dizolvarea de mai mult de 10 ani. De fapt, dacă ne luăm după cifra societăților care depun situații financiare anuale, deci „există” pentru fisc, cifră care nu depășește 700 de mii (restul de societăți nu depun situații financiare, de unde concluzia că ar trebuie să fie de mult radiate), proporția dezastrului e mai mare. Vor fi, în consecință, multe lichidări și falimente, iar legislația oferă facilități de dispariție rapidă a unei afaceri, fiind parcimonioasă cu metodele și instrumentele de evitare/prevenție a insolvenței.

În plan macro-economic, inflația va continua să stea la niveluri mari, poate chiar mai mari de 20% anual. Paradoxal și oarecum cinic, autoritățile (BNR și INS) spun că inflația de acum este de cca 16,5%, dar atrag atenția că la alimente și alte produse sau servicii de bază, inflația este de peste 30%. În plus, o problem gravă, de redistribuire injustă a averilor, este data de scăderea abruptă a puterii de cumpărare a banilor. Ceea ce cumăram în 2019 cu 100 de lei vom cumpăra cu 160 de lei în 2023. De ce? Din cauza politicii de relaxare cantitativă practicată oarecum confidential de BNR. Spre deosebire de fed, Banca Angliei și BCE care spun că au emis bani suplimentari față de masa de produse și servicii de pe piață, pentru a „stimula” inflația și, deci, producția, BNR nu ne-a spus că, timp de doi ani, a emis mai mult de 130 de miliarde de lei, suplimentari față de masa monetară care era în circulație la finalul anului 2019. Or, acest lucru nu numai că stimulează inflația (care reduce nominal puterea de cumpărare a banului), dar a și gonflat artificial prețurile (care reduc real puterea de cumpărare a banilor). Nu numai banii de consum s-au erodat, ci și depozitele. Dacă am avut 100 de lei în cont în 2019, acei bani valorează mult mai puțin acum – proportional cu aruncarea de bani din elicopter de către BNR. Bani din care au făcut profituri extrem de mari și nejustificate unele bănci.

Apropos de bănci, cred că vom asista, în 2023, la mai multe concedieri și închideri de sucursale, în primul rând pentru că interesul particularilor pentru creditare se reduce drastic lună de lună (interest mai râmâne doar statul, dar la asemenea afaceri sunt abonate doar 7-8 bănci, restul fiind sortite pieirii) și, în al doilea rând, pentru că se insistî din ce în ce mai irrational pe „digitalizarea” serviciilor de plăți/încasări și a restului activităților bancare. Or, algoritmii și IA-urile nu au nevoie de oameni la ghișeu sau în birouri. Este paradoxal, dar faptul că nu se vor mai permite plăți în numerar nu este în avantajul celor care lucrează în bănci. De altfel, dacă se va trece, chiar și cu titlu experimental, la moneda digital emisă de banca centrală (CBDC), băncile comerciale nu vor mai avea rațiune de a exista.

Există și un aspect pozitiv – întâmplările recente, mai ales cele relative la refuzul accesului României în spațiul de liberă circulație Schengen și cele relative la arestările pentru corupție ale unor euro-parlamentari, au întors românii cu fața către origini și către țară. Măsurile birocratice haotice și ilogice al Comisiei Europene în materie de pandemie, criză energetică, green deal, schimbări climatice, sancțiuni economice la adresa Rusiei (de care nu suferă Rusia, ci populația Europei) și finanțare a continuării unui război distrugător la granița moastră au alimentat un curent euro-sceptic pe care nu îl credeam posibil acum 3 ani. Românului îi este clar acum că este considerat cetățean de mâna a treia al UE, dedicat munci ieftine în metropolele europene și consumului de produse slabe calitativ, stereotipice și nocive în țară. Românului îii e clar acum că nu mai vrea „o țară ca afară”, ci o țară a lui, demnă în UE, egala celorlalte țări de dimensiuni demografice și economice echivalente. Nu de alta, dar marile economii europene s-au comportat suveranist-naționalist atunci când a fost vorba de crize – bancare, de imigrație, relative la terorism, la pandemie, la energie, la alimente și la război.

Cam asta e tot ce am avut de zis.

Toate cele bune și Sărbători fericite!