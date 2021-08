Rafila ironic la adresa lui Nicușor Dan: Care medic să-i spună să se vaccineze, medicul de familie sau pediatrul?

Care medic trebuia să îi spună lui Nicușor Dan să se vaccineze, medicul de familie sau medicul pediatru, se întreabă, ironic, doctorul Alexandru Rafila. În opinia acestuia, declarația primarului general este doar un exemplu de afirmație care compromite campania de vaccinare.

„Am înțeles că nu s-a vaccinat încă pentru că nu a întrebat medicul sau medicul până acum, timp de 8 luni, nu i-a spus dacă ar trebui sau nu să se vaccineze. Întrebarea mea este care medic: medicul de familie sau medicul pediatru? Cu toate că e un vaccin care se poate administra de la 12 ani ... cine trebuia să îi recomande vaccinarea domnului primar?”, a spus, marți seară, Alexandru Rafila la „Marius Tucă Show” de la Aleph News.

În opinia lui Rafila, este vorba despre „fățărnicie”, deoarece în discuție apare o persoană publică și ar trebui să fie exemplu pentru comunitatea pe care o conduce: „discutăm de 8 luni despre vaccinare și aflăm că, de fapt, noi nu ne-am vaccinat pentru că încă nu ne-a spus medicul. Mi se pare că exact în genul ăsta de exemple care compromit campania de vaccinare”.

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, nu s-a vaccinat împotriva COVID-19, însă a trecut prin boală. A spus că va lua decizia să se vaccineze atunci când medicul îi va spune că este bine să o facă.

„Nu am spus public pentru că nu am vrut să parazitez dezbaterea publică cu asta. După cum bine ştiţi, am fost în izolare în luna mai. Am fost izolare pentru că fiica mea a fost infectată, apoi m-am infectat şi eu, deci am avut coronavirus. O să fac vaccinarea după ce medicul îmi va spune că este bine să o fac”, a declarat Nicuşor Dan.

(sursa: Mediafax)