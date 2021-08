Raluca Turcan, despre moțiunea lui Florin Cîțu: reușita pentru PNL se va vedea în alegerile din 2024

Sursa: Facebook

Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a transmis un mesaj public prin care își arată susținerea față de moțiunea „România liberală" cu care Florin Cîțu încearcă să câștige președinția PNL. Reușita acestei moțiuni pentru PNL se va vedea în alegerile din 2024, a spus Turcan.

Raluca Turcan consideră că moțiunea „România liberală" vizează modernizarea PNL și a României.

„Reușita acestei moțiuni pentru PNL se va vedea în alegerile din 2024. Florin Cîțu și echipa pe care a creat-o în aceste săptămâni vor câștiga alegerile în PNL și vor face, alături de partenerii din actuala Coaliție, o bună guvernare a României - pentru că aceasta este prioritatea și aceasta este așteptarea românilor”, a spus Raluca Turcan.

Ministrul Muncii mai arată că faptele demonstrează că Guvernul Cîțu a reușit lucruri importante, inclusiv în domeniul pe care îl conduce.

„În primul rand am intervenit rapid și corect cu măsuri de susținere a companiilor și pentru protejarea locurilor de muncă în pandemie: 7,3 miliarde de lei, măsuri active care au funcționat până la jumătatea acestui an. Aceasta a fost baza pentru creșterea economică de 13,6% pe trimestrul 2 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. În plus, ultimele 7 luni au însemnat o creștere de 120.000 de noi contracte de muncă... În al doilea rând, despre schimbările instituționale și legislative de care este urgentă nevoie și care au fost amânate 30 de ani, în domeniul pensiilor, a salarizării, asistenței sociale și pieței muncii, a digitalizării instituțiilor. Iar aici cel mai important instrument este PNRR, în cadrul căruia componenta de redresare după criză și de reziliență este dublată de componenta de reforme”, a precizat Turcan.

Rezultatul concret al acestor acțiuni se va vedea în final în buzunarele românilor, prin creșterea veniturilor, după reformele din domeniul pensiilor și salarizării publice și într-o mai bună funcționare a sistemelor publice, cum este cel al asistenței sociale, este concluzia ministrului Muncii, Raluca Turcan.

(sursa: Mediafax)