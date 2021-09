Război în Coaliție. USR PLUS va susține o moțiune de cenzură împotriva premierului Florin Cîțu

Reprezentanții USR PLUS îi retrag sprijinul politic premierului Florin Cîțu și anunță că vor susține o moțiune de cenzură împotriva acestuia. Deciziile au fost luate în noaptea de miercuri spre joi, în cadrul ședinței Biroului Național al formațiunii politice.

Dacian Cioloș, unul dintre liderii USR PLUS, a anunțat că decizia Biroului Național este de susținere a unei moțiuni de cenzură împotriva premierului Florin Cîţu.

„USR PLUS anunță că își retrage sprijinul politic pentru premierul Cîțu, care a aruncat țara în criză politică. USR PLUS nu a girat şi nu va gira niciodată jaful din bani publici, în nicio formulă de guvernare. Cerem Coaliției să ia act de lipsa unei majorități care să susțină Cabinetul Cîțu și solicităm declanșarea de urgență a negocierilor în Coaliție pentru desemnarea unui nou premier care să formeze un nou guvern. În situația în care discuțiile din Coaliție vor eșua în propunerea unui nou premier, USR PLUS va susține o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Cîțu”, a anunțat Dacian Cioloș.

Stelian Ion, ministrul demis de Florin Cîțu, va fi propunerea USR PLUS pentru postul de la Justiție în viitorul Guvern.

„Ministrul Stelian Ion este propunerea USR PLUS pentru viitorul guvern şi are tot sprijinul nostru pentru continuarea reformei din justiție, inclusiv desființarea SIIJ şi numirile procurorilor-şefi, procese întrerupte de iresponsabilitatea premierului Cîțu”, au anunțat cei de la USR PLUS.

Biroul Național USR PLUS a mai decis convocarea Comitetului Politic în data de 11 septembrie.

(sursa: Mediafax)