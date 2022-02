Reacţia lui George Simion după anunţul procurorilor: "Probabil Parchetul General nu mai are cazuri serioase în România"

Liderul AUR, George Simion nu consideră că fapta sa poate fi încadrată ca ultraj şi consideră că procurorii nu au alte treburi serioase de care să se ocupe, scrie Antena3

"Probabil Parchetul General nu mai are cazuri serioase în România şi alege să facă circul ăsta mediatic. Eu i-aş întreba pe români dacă consideră că am făcut ceva. Nu mai îmi cer scuze dacă ieri... i-am făcut aşa... (îl bate pe umăr pe un coleg)... Dacă în vreun fel asta este ultraj înseamnă că am luat-o razna cu toţii în această ţară, nu numai noi.", a spus liderul Simion.

Reacţia lui George Simion după anunţul procurorilor de deschidere a unui dosar penal