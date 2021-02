Șefii Camerelor și liderii grupurilor parlamentare – activitate legislativă aproape inexistentă

Cei doi noi lideri ai Parlamentului, Anca Dragu – președintele Senatului și Ludovic Orban – președintele Camerei Deputaților, au zero activitate legislativă și politică în calitate de demnitari aleși în forul reprezentativ al poporului, deși s-au instalat în funcții de aproape două luni. Nici liderii grupurilor parlamentare nu par să aibă o activitate mai intensă, numărul inițiativelor legislative emise de la preluarea mandatelor putând fi numărate pe degetele de la o mână.

Anca Dana Dragu, aleasă senator pe listele USR-PLUS, al cărei mandat a fost validat la data de 21 decembrie 2020, este, din aceeași zi, membru al Biroului Permanent, iar, din 1 februarie 2021, este și membru al Comisiei pentru Afaceri Europene a Senatului. În această calitate, de când și-a preluat mandatul și până la sfârșitul săptămânii trecute, senatoarea Dragu a avut zero inițiative legislative, zero declarații politice, zero întrebări, zero interpelări și nouă luări de cuvânt în plen, potrivit fișei de parlamentar publicate și actualizate pe site-ul Camerei Superioare a Parlamentului României. Cu toate acestea, Anca Dragu a încasat de la Senat, conform declarației de avere depuse la data de 19 ianuarie 2021, o indemnizație de 5.531 de lei, aferentă unei jumătăți de lună de lucru.

În cazul omologului de la Camera Deputaților, Ludovic Orban, acesta este deputat validat tot din data de 21 decembrie 2020, dată de la care a devenit și membru al Biroului Permanent și, potrivit fișei sale parlamentare, nu figurează ca fiind membru în nicio comisie.

Asemenea Ancăi Dragu, nici Ludovic Orban nu a inițiat, de mai bine de o lună și jumătate de când este parlamentar, vreun proiect de lege sau vreo inițiativă legislativă și, mai mult, nici nu a semnat vreo astfel de propunere făcută de vreun coleg parlamentar de partid sau de alianță. În schimb, liderul deputaților a avut o declarație, respectiv un mesaj, adresat în 27 ianuarie 2021, cu prilejul Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului. Nu putem evalua, însă, cât a costat bugetul statului această activitate aproape inexistentă ca deputat a lui Ludovic Orban, întrucât cea mai recentă declarație de avere depusă de acesta datează 30 decembrie 2020.

Cu ce s-au ocupat liderii

Nici liderii de grupuri parlamentare nu par a sta mai bine, în cele câteva săptămâni de când și-au preluat mandatele de aleși. Grupul PSD din Senat este condus de Lucian Romașcanu, membru al comitetului liderilor din data de 1 februarie și membru în trei comisii parlamentare, din 22 decembrie 2020. Este vorba despre Comisia de Constituționalitate, în Comisia pentru Cultură și Media și în Comisia pentru Transporturi. Romașcanu este semnatar al unei singure inițiative legislative de la preluarea mandatului. La Camera Deputaților, lider de grup al PSD este Alfred Simonis, membru din 21 decembrie 2020 în Comisia pentru Apărare și în Comisia Juridică. Simonis este semnatarul unei singure inițiative legislative, aceeași ca și în cazul colegului Romașcanu.

Liderul senatorilor PNL este Virgil Guran, membru al Comitetului Liderilor din 1 februarie și membru al Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor din 22 decembrie 2020. A semnat două inițiative legislative, alături de alți 30 de senatori PNL. Dincolo, la Cameră, liberalii îl au lider pe Gabriel Andronache, acesta fiind semnatar, de asemenea, a două inițiative legislative.

LA USR-PLUS bate vântul

Liderul Grupului Parlamentar al USR-PLUS din Senat, Radu Mihai Mihail, membru al Comisiei pentru Politică Externă și AL Comisiei pentru Comunitățile de Români din Afara Țării nu are nicio inițiativă legislativă. Singura sa activitate este o întrebare, adresată ministrului de Externe, Bogdan Aurescu, în data de 8 februarie, în care îl chestionează în legătură cu măsurile adoptate de acesta pentru ca cetățenii români care vor solicita viză de lucru pentru intrarea în Marea Britanie să nu ajungă să fie afectați de aceste demersuri.

Ionuț Moșteanu, însă, liderul de grup al USR-PLUS de la Camera Deputaților, nu s-a remarcat nici măcar cu atât. Membru în Comisia pentru Transporturi, acesta are zero inițiative legislative și nouă luări de cuvânt în plen.

AUR-ul lucește, dar nu produce plus-valoare

Formațiunea nou intrată în Parlament, Alianța pentru Unitatea Românilor, are unul dintre copreședinți lider de grup parlamentar la Senat și pe al doilea lider de grup la Camera Deputaților.

Senatorul Claudiu Târziu este, din 22 decembrie 2020, președinte al Comisiei pentru Comunitățile de Români din afara Țării și membru în Comisia de Apărare. În calitate de senator, însă, are zero inițiative legislative, zero declarații politice, zero întrebări, zero interpelări, însă are 23 de luări de cuvânt în Plen.

Deputatul George Simion este membru al Comisiei de Finanțe și Bănci, nu are nicio inițiativă legislativă și, de la preluarea mandatului, a luat de nouă ori cuvântul în Plen. Simion a avut două întrebări și interpelări, Prima se referă la o luptă de procedură de deficit excesiv, iar a doua este o scrisoare adresată Autorității Naționale pentru Cetățenie, în care dorea să afle dacă a fost aprobată cetățenia română pentru un basarabean.

Despre ce este vorba în puținele legi inițiate

Așa cum arătam mai sus, liderii de grup PSD Lucian Romașcanu și Alfred Simonis au inițiat, împreună cu președintele PSD, Marcel Ciolacu, dar și cu fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, un proiect de lege pentru modificarea Statutului Senatorilor și Deputaților, în sensul eliminării din textul legii existente a prevederilor referitoare la acordarea de indemnizații pentru limită de vârstă parlamentarilor.

Cele două inițiative legislative semnate de liderul senatorilor PNL Virgil Guran se referă la modificarea Codului Penal și la modificarea Legii privind arborarea drapelului național. În legătură cu inițiativa, aceasta vizează asigurarea dreptului la împlinirea actului de justiție pentru toți supraviețuitorii actelor de agresiune sexuală, trafic de minori, trafic de persoane, proxenetismului și pornografiei infantile, indiferent de timpul scurs de la săvârșirea infracțiunii, până la momentul depunerii plângerii penale. Cea de-a doua inițiativă propune transcrierea în lege a faptului că pe drapelul României nu pot fi adăugate inscripții sau simboluri, în afara celor prevăzute de lege, că drapelul României poate fi arborat lângă cel al UE și NATO, dar și faptul că, pe toată durata intonării imnului național, asistența va intona imnul sau va păstra tăcerea.

Liderul de grup PNL de la Camera Deputaților, Gabriel Andronache, are inițiat un proiect de lege pentru modificarea Legii Educației, în sensul sancționării cadrelor didactice. Respectiv, contractele individuale de muncă ale acestuia se suspendă de drept atunci când cadrul didactic a fost trimis în judecată pentru săvârșirea unor fapte contra libertății și integrității sexuale sau pentru orice alte fapte incompatibile cu profesia, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești. Tot cu suspendarea contractului de muncă se propune a fi sancționat și cadrul didactic față de care s-a luat măsura reținerii, a arestului la domiciliu sau a arestării preventive.

Cea de-a doua inițiativă legislativă a lui Andronache vizează modificarea unei legi din 2010, prin care s-a trecut un teren din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a Consiliului Județean Neamț.

UDMR a pierdut un parlamentar

Nici în ceea ce privește liderii de grup ai UDMR sau ai Minorităților Naționale, lucrurile nu par a fi mai animate. La Senat, liderul de grup UDMR, Turos Lorand, are o singură inițiativă legislativă semnată, respectiv cea a PNL, legată de modificarea Codului Penal. Lorand este membru al Comisiei de Cultură și al Comisiei de Regulament.

La Camera Deputaților, liderul de grup, Csoma Botond, are zero inițiative legislative și nouă luări de cuvânt în plen. La UDMR, există și o “dezertare”, grupul din Camera Deputaților generând primul deputat independent al actualei legislaturi. Este vorba despre Apjok Norbert (FOTO), ales pe lista maghiarilor, dar care nu a depus adeziune la această formațiune. El activează ca parlamentar neafiliat din data de 8 februarie.

Liderul Minorităților Naționale din Camera Deputaților, Varujan Pambuccian, nu are nicio inițiativă legislativă. El a luat cuvântul în Plen de opt ori.