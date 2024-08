George Simion: Opriți bătaia de joc la adresa pensionarilor! Oamenii aceștia au muncit o viață

„Prieteni, am fost la Craiova astăzi dimineață (vineri dimineață - n.r.) să vorbesc cu unul din zecile de mii de pensionari care stau cu inima cât un purice, pentru că e posibil să le fie afectate drepturile de pensii. Deși guvernarea PSD-PNL vă tot spune că nu o să se scadă nicio pensie, realitatea cruntă este alta! Sunt zeci de mii de persoane cu dizabilități care nu au stat degeaba, cu mâna întinsă, cum vreți voi, asistați sociali, care să umple cârciumile. Au muncit oamenii aceștia! Au muncit ca și contabili, au muncit din cărucior, au muncit! Este și cazul doamnei pe care am vizitat-o. Are probleme cu sistemul osos, boala care popular se numește . A fost o femeie ambițioasă, care a ținut să termine studiile. Să-și termine facultatea și să lucreze cot la cot cu ceilalți care nu au dizabilități. A lucrat cu acest handicap”, scrie pe Facebook George Simion.

El precizează că femeia s-a pensionat, iar de atunci a suferit trei intervenții la coloană și din pensie plătește lunar 1.000 de lei numai medicamentele.

„Pensia dânsei, de 4.067 lei a ajuns, după marea recalculare, anunțată cu surle și trâmbițe, la 1.662 lei… A rămas cu o treime, practic! Ca dânsa mai sunt zeci de mii de cazuri, iar în materialul video mai sunt două exemple clare! Uitați, dragi prieteni de la PSD, doamna ministru Bucura-Oprescu. Trei decizii aici de care trebuie să vă ocupați imediat! Lăsați-le pensiile așa cum erau! Bune, rele legile dinainte ofereau o protecție socială acestor oameni! Oamenii aceștia, de două săptămâni, nu mai pot mânca, nu mai pot dormi, se gândesc cu ce au greșit ca la sfârșitul vieții să fie pedepsiți în felul acesta. Vreau să vă reamintesc că seniorii care doresc asistență juridică gratuită sunt invitați între orele 17:00 și 19:00 la toate sediile AUR care sunt deschise pentru a prelua nemulțumirile pensionarilor și pentru a le oferi suport în formularea contestațiilor sau a altor acțiuni legale”, încheie Simion.

(sursa: Mediafax)

Gabriel Pecheanu, gabriel.pecheanu@mediafax.ro

Keywords:SIMION, PENSIONARI