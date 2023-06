Titi Stoica, exclus din partid după ce și-a înjurat colegii parlamentari: "Îți rup chiloții. Am să te trimit la oi. Și am să ți-o ***!"

Anunțul a fost făcut de liderul partidului, George Simion, care spune că Titi Stoica are probleme cu alcoolul.

Deputatul PSD; Gheorghe Șoldan, l-a înregistrat în timp ce îl amenința și îi adresa injurii.

Titi Stoica: Mâine să nu vii la Parlament, jegule!

Gheorghe Șoldan: Dar de ce să nu vin la Parlament?

Titi Stoica: Îți rup chiloții de *** ce ești!

Gheorghe șoldan: Te ții de nas când vorbești, Titi? Doar atât poți? Chiar nu îți poți asuma bărbătește ceva?

Titi Stoica: Am să te trimit la oi, mă ***, acolo unde îți este locul!

Gheorghe Șoldan: Și ce îmi mai faci?

Titi Stoica: Și am să ți-o ***!

Anterior, acesta a depus plângere penală împotriva membrilor Biroului Permanent al Camerei Deputaților, nemulțumit că a fost sancționat cu reducerea indemnizației cu 50% pe o perioadă de 6 luni.

"Sunt mamă de trei copii, sunt om în toată firea, am o vârstă și mi se pare că este anormal și imoral să suni. De exemplu, aseară, între 01.00 și 03.00, am fost sunată, apelată de pe număr ascuns de data aceasta, dar coroborat cu tot ce au spus colegii mei deputați este clar că despre domnul deputat Titi Stoica este vorba. Inițial, am fost sunată de pe numărul dânsului, dar l-am blocat pentru că refuz să am orice tip de comunicare cu asemenea indivizi. Azi-noapte nu am răspuns, dar am răspuns în alte dăți. I-am răspuns și mi-a reproșat cum de mi-am permis", a povestit Laura Vicol, deputat PSD.

Printre parlamentarii sunați de Titi Stoica se află și președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu. Dar acesta din urmă a refuzat să dea detalii, potrivit antena3CNN.

”De obicei eu noaptea dorm, nu răspund la telefoane!”, a spus liderul Camerei Deputaților.

Confruntat cu faptele sale, Titi Stoica a negat inițial iar când a aflat că a fost înregistrat a declarat că nu-și mai amintește ce a făcut.

Reporter: Nu ați sunat niciun coleg parlamentar noaptea trecută?

Titi Stoica: Nu, nu, nu!

Reporter: Sunteți sigur?

Titi Stoica: Da!

Reporter: Noi avem o înregistrare, domnule Stoica, în care este vocea dumneavoastră, și în care îl amenințați și îl înjurați pe un coleg de-al dumneavoastră.

Titi Stoica: Pe care coleg?

Reporter: Un coleg de-al dumneavoastră!

Titi Stoica: Nu există!

Reporter: Sunteți siguri că nu există?

Titi Stoica: Da, eu sunt sigur că nu există. Nu are cum să fie numărul meu, pentru că eu nici nu am numărul respectivului în telefon.

Reporter: Dar nici măcar nu v-am spus despre cine este vorba.

Titi Stoica se află printre cei 6 deputați sancționați pentru încălcarea regulamentului Camerei Deputaților după actele de violență fizică pe care le-au comis în plen.

Titi Stoica exclus din AUR