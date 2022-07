USR: Mai puțin de un sfert din voucherele sociale au fost distribuite

„După luni la rând în care liderii PSD și PNL s-au lăudat cum iau ei măsuri ca să-i ajute pe români să facă față creșterii explozive a prețurilor, Guvernul Ciucă își dovedește, din nou, incompetența absolută: a distribuit, până acum, mai puțin de un sfert din cardurile pe care va fi încărcată suma de 250 de lei, echivalentul a circa 4 lei/zi. În ritmul actual de împărțire a cardurilor, sunt toate șansele ca acordarea voucherelor să se încheie undeva prin septembrie-octombrie, deși ajutorul a fost promis începând cu luna iunie. Cu alte cuvinte, după ce că dă puțin și a tot redus numărul beneficiarilor, Coaliția sărăciei dă și cu foarte mare întârziere”, potrivit unui comunicat de presă.

USR invocă un comunicat al ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, potrivi căruia până la 1 iulie, urma să fie atins pragul de 500.000 de carduri, după ce, până pe 29 iunie, au fost distribuite peste 350.000 de carduri.

„Restul de 2 milioane de beneficiari luați în calcul de Guvernul Ciucă mai au de așteptat. Cu alte cuvinte, până în acest moment, mai puțin de un sfert din vouchere au ajuns la cei care au nevoie de ele. Iar dintre cei care au primit cardurile, nu toți au încasat și banii, pentru că același minister spune că, după primirea cardurilor, mai durează 7-10 zile până când să și intre efectiv suma de 250 de lei, acordată o dată la două luni pentru a putea cumpăra alimente de bază și mese calde”, se menționează în comunicatul USR.

„Numai Guvernul acesta putea să anunțe în conferință de presă că 2,5 milioane de români săraci vor acea acces la banii pe carduri la 1 iunie și, apoi, tot Guvernul să se laude în comunicat de presă că, o lună mai târziu, la 1 iulie, la 4 din 5 familii sărace care le așteptau nu a ajuns nimic. Vorbim de familiii monoparentale, familii cu minimum doi copii în întreținere și sub 600 de lei venit lunar/membru și oameni vulnerabili din alte motive. Sub presiunea inflației record, Guvernul a refuzat să scadă taxarea pe salariile mici și să indexeze pensiile contributive cu inflația, dar a promis în loc «vouchere la tot poporul» de 4 lei/zi. Nici exact cui are nevoie, nici suficient, dar măcar se lăudau că repede. Și PSD, și PNL au promis că pe 1 iunie oamenii vor avea banii în conturi. Apoi, 1 iunie a devenit 1 iulie. Pentru ca acum să aflăm că voucherele nu au ajuns nici măcar la un sfert din cei cărora li se promisese”, declară Oana Țoiu, deputat USR și membru în Comisia pentru muncă și protecție socială din Camera Deputaților.

Oana Țoiu arată și că Executivul ar fi putut să păstreze Programul «Masă caldă» unde cardurile erau deja distribuite și încărcate lunar și să îl extindă.

(sursa: Mediafax)