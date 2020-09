Vanghelie: Piețele trebuie să rămână în cadrul primăriei

Dan Marian Vanghelie, candidat pentru Primăria Sector 5, a declarat, ieri, că, în 15 ani ca primar al Sectorului 5, nu a privatizat nicio piață.

“Piețele trebuie să rămână în cadrul primăriei, pentru ca toți comercianții să poată să vândă cu prețuri rezonabile”, a precizat acesta. Vanghelie susține că “eu nu am făcut multă școală, dar am terminat-o! Așa cum am terminat și cele 54 de licee, școli și grădinițe din Sectorul 5 în mandatele mele”.