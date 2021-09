Vasile Dîncu: Există intenții de restrângere a libertății la toamnă

Guvernul are intenția de a restrânge unele forme de libertate în această toamnă, declară președintele Consiliului Național al PSD, Vasile Dîncu. El acuză Cabinetul Cîțu că a acționat pompieristic în privința campaniei de vaccinare anti-COVID-19.

Vasile Dîncu spune, la RFI, în contextul ratei mici de vaccinare din România, că „am avut și avem în acest moment chiar o restrângere sau intenții de restrângere continuă a libertății, a formelor de libertate. Noi susținem, de exemplu, vaccinarea, ne-am vaccinat cu toții, cei din PSD, am participat la campanii de promovare a vaccinării, dar în momentul în care au văzut foarte clar guvernanții că a fost un eșec campania de vaccinare și promisiunile făcute legate de vaccinare și au fost greșeli strategice legate de faptul că la un moment dat, vrând să arate că totul se liberalizează mai repede în perspectiva congreselor, practic s-a anunțat că am intrat în normalitate, în acel moment în care oamenii s-au oprit cu vaccinarea, au început tot felul de idei legate de vaccinarea obligatorie sau vaccinarea (testarea-n.r.) profesorilor pe banii lor și tot felul de idei care vin de la Guvern și care nu sunt fundamentate și care creează o respingere artificială a ideii de vaccinare, pentru că oamenii vor să-și apere libertățile".

Întrebat dacă nu se impun totuși măsuri mai ferme în privința vaccinării, din moment ce rata de imunizare este foarte mică, social-democratul a răspuns: „Ar fi trebuit luate măsuri de prevenție și de testare, care să meargă încontinuu. La 1 mai, când premierul a anunțat că începând de la 1 iunie vom circula liber, nu vom mai avea nici un fel de restricții aproape, că am ieșit de fapt din valul trei, în momentul acela s-a blocat orice campanie de vaccinare, de la o zi la alta. Asta înseamnă că nu ar fi trebuit să ne jucăm politic cu vaccinarea și cu mesajele acestea că noi suntem eliberatorii, vă scoatem din casă (...). Acum a început de exemplu o premiere a celor care se vaccinează, loterii. De ce nu s-a făcut asta tot timpul? Se știa că există valul patru, oamenii ar fi trebuit să fie continuu ținuți în priză cu aceste lucruri (...). Nu ar fi trebuit să lăsăm garda jos în ceea ce privește vaccinarea, în tot acest timp (...). Noi am stat prost la strategie și aceasta va duce să acționăm din nou pompieristic în această toamnă, să avem o situație în care probabil să-i obligăm pe oameni să facă lucruri pe care i-am fi putut convinge să le facă și am fi fost mulțumiți cu toții".​

(sursa: Mediafax)