Vești bune pentru bugetari! Guvernul pregătește noi majorări de salarii de la 1 august

Toți bugetarii care nu au ajuns încă la salariile prevăzută in grila din 2022 a Legii Salarizării vor primi începând cu luna august o pătrime dintre suma prevăzută in aceasta grila și salariile in plata.

Guvernul a decis să retragă ordonanța de urgență prin care salariile unor bugetari urmau să crească cu până la 50%, după ce Consiliul Economic și Social a decis că măsura ar fi discriminatorie. Drept urmare, toți bugetarii vor primi până la urmă o majorare de salarii, potrivit noii ordonanțe.

Majorarea se va aplica pentru salariile din luna august, care urmează a se plăti în septembrie, potrivit Antena 3.

Față de proiectul inițial de OUG, sunt scoase, spre exemplu, majorările de 50% pentru angajații care lucrau cu fonduri europene.

Astfel, salariile majorate vor intra în plată de la 1 septembrie.

Proiectul urmează să fie adoptat de Guvern pentru a intra în vigoare.