UPDATE Noile geamanduri de la litoralul românesc al Mării Negre. Raed Arafat explică

"Am comis-o din nou! Am încercat să facem ceva care să sporească acţiunile de prevenire a înecurilor pe durata sezonului de vară. Un proiect gândit acum doi ani de specialişti, şi finanţat din fonduri non-guvernamentale, care are ca scop semnalarea, într-un mod foarte vizibil, a zonelor periculoase unde au avut loc mai multe înecuri în ultimii ani. Ca să fie vizibil şi să atragă atenţia, nu putea fi o mică minge plutitoare, fiind necesară o vizibilitate mai mare când te apropii de zona de pericol. Ideea unei cruci de culoare roşie poate fi interpretată în mai multe feluri, însă ea semnalează pericolul de la distanţă, iar când te apropii de ea şi mai mult, poţi citi şi textul de avertizare, atrăgându-ţi atenţia că deja eşti foarte aproape de pericol", a scris Raed Arafat pe Facebook.

El a făcut aceste precizări în urma criticilor cu privire la forma și înscrisurile de pe noile geamanduri.

"Atacurile nefondate la astfel de iniţiative şi modul în care sunt prezentate ele ca titluri în diferite entităţi mediatice nu va duce decât la descurajarea iniţiativelor menite să vină în serviciul populaţiei. Poate din lipsă de subiecte în spaţiul public, şi prin grija unor personaje care indiferent ce am face, tot prost e, s-a umplut facebook şi media de comentarii, inclusiv a unor 'aşa zişi responsabili' în domeniul salvării din mare, pentru care interesul principal este de a 'nu deranja şi a se înscrie în trendul criticilor' în loc de a fi interesaţi de salvarea de vieţi şi de implementarea unor metode inovative cu probabilitatea ca prin noile metode câteva vieţi să fie salvate. Un 'specialist' din cadrul Asociaţiei de Salvamari spunea că 'nu putem crucifica litoralul Mării Negre'!", a precizat acesta.

Au fost amplasate 5 geamanduri, dintre care două la Mamaia, una la Eforie Nord/ Eforie Sud, una la Saturn și una la Vama Veche.

"Cu siguranţă a vedea o geamandură roşie cu o cruce de la distanţă are un impact mult mai mic decât a vedea sub nasul tău, şi a copiiilor tăi, cum se scoate un înecat de către Salvamar şi pompieri şi ulterior încercarea de a-l readuce în viaţă în public de către echipajele SMURD şi ale Ambulanţei. Este mult mai traumatizant pentru un adult, şi mai ales pentru un copil, să vadă o resuscitare şi o persoană declarată decedată decât să vadă o geamandură la distanţa care îi avertizează pe aventurieri, pentru ultima dată, înainte de a se transforma într-un înecat salvat, înecat resuscitat, cu sau fără sechele, sau într-un decedat", a mai scris şeful DSU.

El a mai dat explicații și despre mesajele Ro-Alert, spunând că acest sistem funcționează și în alte state, amintind că "evenimentul declanşator pentru a instala un astfel de sistem a fost decesul a 6 persoane în urma unei furtuni, care a durat câteva minute, în anul 2017".

"La începutul anului 2018 sistemul a fost deja instalat şi operaţional. Niciodată după un mesaj dat nu scăpăm de comentarii şi critici venite din partea celor deranjaţi, fără a se gândi că unii aveau nevoie de acest mesaj că să se protejeze pentru că nu toţi sunt în casele lor şi nu toţi sunt în locuri ferite de impactul periculos al unei furtuni, de exemplu. Din când în când, mai apare o persoană care din iresponsabilitate încearcă să înveţe oamenii cum să dezactiveze Ro-Alert, iar unii cad în astfel de capcane şi îl dezactivează, fiind în imposibilitatea de a mai primi mesajele de avertizare din partea autorităţilor. Tot ei vor fi primii care ne vor critica că nu am făcut tot ce ne stă în putinţă când vor păţi ceva ce putea fi prevenit. Încercăm să facem tot ce se poate pentru a preveni, chiar dacă prevenirea nu are succes 100% niciodată, însă pentru a reuşi mai mult avem nevoie de responsabilitate în modul în care mesajele noastre şi acţiunile noastre sunt prezentate populaţiei", a mai scris Raed Arafat pe rețeaua de socializare

ȘTIRE INIȚIALĂ Pe acestea se află inscripționat numărul persoanelor care s-au înecat în 2021 din cauza faptului că nu au respectat avertismentele de pericol.

''Fără aventură după geamandură. 30 de oameni au murit anul trecut după ce au depășit geamandurile. Întoarce-te acum!'', este inscripția de pa noile geamanduri.

În unele locuri au fost deja înlocuite vechile geamanduri cu cele noi.

Însă mulți salvamari nu sunt de acord cu această schimbare..

Geamandurile au fost donate de Fundația pentru SMURD, reprezentată de dr. Raed Arafat. Costul uneia se ridică astfel la circa 1.047 de lei, cu TVA, scrie ziuaconstanta.ro.