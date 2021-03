Cum va fi vremea în următoarele zile. Prognoza METEO pentru fiecare regiune a ţării

BananaStock/Getty Images/BananaStock RF Daffodils in field Daffodils in field

Vremea va fi deosebit de calda pentru prima decada a lunii martie mai ales in nordul teritoriului, unde abaterile termice pozitive fata de normalul climatologic specific perioadei vor fi de pana la 10-12 grade Celsius.Din nou, in cursul noptii si al diminetii in special pe vai si in depresiuni local se va forma ceata, insa aceasta se va disipa din majoritatea zonelor dupa primele ore de la rasaritul Soarelui.Vantul va sufla moderat spre tare in Carpatii Orientali, moderat in celelalte masive montane si slab, cel mult slab pana la moderat in restul teritoriului.Maximele termice vor urca la pranz pana spre 8-13 grade in Transilvania si Maramures si 12-17 grade Celsius in celelalte regiuni, cu valori usor mai scazute (9-11 grade) asteptate pe litoral, ca urmare a influentei brizei marine.

București:

Marti: -4/3 nori

Miercuri: -4/5 cer senin



Joi: -1/4 nori





Temperaturi în principalele orașe:



București 3 ninsoare



Bacău 4 ploi



Baia Mare 5 precipitații mixte



Brașov 3 precipitații mixte



Cluj Napoca 5 ploi



Constanța 5 nori



Craiova 5 nori



Galați 2 nori



Iași 7 nori



Oradea 3 ninsoare



Pitești 6 ploi



Reșița 5 nori



Sibiu 5 ploi



Suceava 4 nori

Timișoara 5 precipitații mixte

Ora la care răsare și apune soarele:



Soarele răsare: 07:44



Soarele apune: 17:13



Presiune atmosferică: 1010 mmHg



Viteza vântului: 3 km/h N-E