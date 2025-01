Jurnalul.ro › Timp liber › Calatorii › Revelionul 2025 în Costa Rica: adaptare la capriciile naturii Revelionul 2025 în Costa Rica: adaptare la capriciile naturii

Revelionul 2025 în Costa Rica: adaptare la capriciile naturii

Dragii mei, cu Jurnalul sub braț, după cum știți, am mai scris despre petrecerea Revelionului în Costa Rica. Mă așteptam ca și anul acesta să fie la fel ca în ceilalți ani. Dar s-a întâmplat un lucru de care nu am avut parte în ultimii mulți ani. Nu s-a pomenit ca sezonul umed (ploios) să se extindă până la sfârșitul anului. Nu s-a pomenit să plouă de Crăciun și de Anul Nou. Niciodată. Sezonul uscat începea, cel târziu, pe 15 decembrie. Asta însemna nu doar că nu ploua, dar nici măcar nu mai vedeai vreun nor pe cer.