Sfaturi în bucătărie. Cum se prepară compotul de dovleac plăcintar

Dovleacul plăcintar are un gust dulce și o aromă delicată, potrivindu-se atât în preparatele dulci, cât și în cele sărate.

În plus, are multe beneficii pentru sănătate deoarece conține vitaminele A și C, minerale - potasiu, magneziu și acid folic, este bogat în fibre alimentare.

Dovleacul plăcintar poate fi gătit copt, fiert sau caramelizat. Este ideal pentru plăcinte și tarte, dar și pentru creme de prăjituri și torturi. Dintre preparatele sărate cu dovleac, foarte apreciată este supa cremă de dovleac.

Rețetă de compot de dovleac plăcintar

Ingrediente

2 kg dovleac plăcintar

400 gr zahăr

batoane de scorțișoară

cuișoare

anason stelat

sucul de la o lămâie

4 litri de apă.

Mod de preparare

Secționează dovleacul în jumătăți și îndepărtează cu o lingură semințele. Taie dovleacul în felii, decojește-le și porționează-le în cuburi mai mari.

Așază o cratiță pe flacăra aragazului și adaugă în ea apa cu zahărul, dar și toate aromele. Adaugă aromele după propriul gust. Poți pune aproximativ 2-3 batoane de scorțișoară rupte în bucăți mai mici, 3-4 steluțe de anason și 3-4 cuișoare. Fierbe siropul de zahăr împreună cu mirodeniile pentru 10-2 minute, amestecând constant până la dizolvarea completă a zahărului. Adaugă zahăr în funcție de propriul gust sau în funcție de cât de dulce este dovleacul.

După dizolvarea zahărului poți adăuga cuburile de dovleac în siropul fierbinte. Continuă fierberea ingredientelor pentru aproximativ 5-6 minute, după care poți stinge focul. Stoarce bine sucul de la o lămâie în cratița cu compot și amestecă pentru a-l distribui uniform. Așază un capac peste cratiță și lasă cuburile de dovleac să se întrepătrundă cu aromele din sirop timp de 15 minute.

Speli bine borcanele, le scurgi și le sterilizezi.

După ce ai pregătit borcanele și cuburile de dovleac au stat suficient la infuzat, scurge-le din sirop într-o sită. Adaugă-le în borcane. Pune din nou cratița cu sirop pe foc și mai fierbe siropul pentru 2-3 clocote. Apoi toarnă-l în borcane peste cuburile de dovleac. Sigilează ermetic borcanele cu capacele din dotare și acoperă-le cu o pătură.

Lasă borcanele cu compot de dovleac plăcintar să se răcească lent sub pătură pentru a asigura o conservare perfectă. Etichetează-le și depozitează-le, potrivit hellotaste.ro.