Au început filmările sezonului 14 Chefi la cuțite: Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Orlando Zaharia și Chef Ștefan Popescu și-au ascuțit cuțitele pentru o nouă întrecere în ringul culinar

De la etapa preselecțiilor încărcate de emoțiile numeroșilor concurenți la entuziasmul și ambițiile celor patru Chefi care au parte de provocări neașteptate din partea Irinei Fodor în ringul amuletelor, platoul Chefi la cuțite este animat de adrenalina unui sezon care va aduce un spectacol culinar plin de savoare. ”Simt că sezonul 14 va fi cu adevărat uimitor. Anul trecut, noi, ca jurați, ne cunoșteam de puțin timp. Acum, avem deja istoria unor confruntări, chimia dintre noi este și mai mare, dar și ambițiile sunt mai puternice – iar asta va face ca show-ul să fie senzațional. Un show cu adevărat profesionist, în care vom vedea creativitate și tehnică la cel mai înalt nivel în bucătărie, un show din care nu vor lipsi surprizele, pasiunea și competitivitatea, dar și eleganța unor farfurii cu adevărat speciale. Aceasta este viziunea mea pentru noul sezon Chefi la cuțite: vrem să facem revoluție în bucătărie. Și abia aștept să cunosc noi concurenți, să descopăr noi povești de viață și să creăm cele mai puternice echipe”, a declarat Chef Richard Abou Zaki.

”Îmi doresc ca, în sezonul 14, nivelul competiției să fie și mai ridicat, să întâlnesc concurenți suprinzători cu preparate uluitoare, pasionați de gastronomie, gata să lupte până la capăt în bucătăria Chefi la cuțite. Eu vin din postura câștigătorului sezonului trecut, iar asta mă ambiționează și mai tare: vreau să câștig din nou. Sunt un învingător, asta este filozofia mea de viață cu care am pășit și de data aceasta în platouri. Telespectatorii ne cunosc deja, așa că aștept cu nerăbdare ca publicul să trăiască din plin alături de noi emoțiile atât de puternice ale acestui nou sezon”, a spus Chef Alexandru Sautner. ”Am început filmările cu un vibe de câștigător: sunt dornic de victorie și am intrat în platourile Chefi la cuțite încărcat de energie și entuziasm. Vreau să descopăr concurenți cu adevărat pasionați de arta gătitului, să văd dorința lor puternică de a merge mai departe, să le văd sclipirea din ochi și să simt asta și în farfuriile create de ei, să cunosc oameni pregătiți să-și schimbe viața și parcursul profesional cu ajutorul nostru. Se anunță un sezon extraordinar de intens, pentru că acum, eu, Alex, Richard și Ștefan ne știm punctele tari, dar și vulnerabilitățile. Așa că vom lupta și mai aprig într-un sezon cu ambiții duse la extrem și concurenți care mai de care mai buni, pe care îi vom motiva să-și atingă potențialul maxim”, a declarat Chef Orlando Zaharia. ”Am revenit în noul sezon cu forțe proaspete, pentru a-mi lua revanșa”, a punctat Chef Ștefan Popescu. ”Vreau să am echipă și să câștig acest sezon. Pentru mine, în trei cuvinte, acest sezon este despre: energie, revanșă, câștig”, a spus Chef Popescu. Sezonul 14 Chefi la cuțite va fi difuzat de Antena 1 în această toamnă.

