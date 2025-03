Alege BINE pentru TINE. TU ești LIDERUL. Lavinia Șandru, în direct în fața românilor, la Observator Principalele declarații

„Pentru că România reală trebuie să se facă auzită, respectată, pentru că România trebuia să facă astfel încât politica să lucreze în slujba ei, prin urmare am pornit ca un candidat al României reale. Am plecat împreună cu colegii mei în România reală, deja am parcurs peste 4.000 de km pe jos, cu bicicleta, într-o mașină. România reală, cu dureri, cu speranțe, cu supărări, cu bucurii, are posibilitatea să se facă auzită. Am stat de vorbă cu oameni care niciodată în viața lor nu au vorbit cu un om politic, care niciodată în viața lor nu au văzut un om politic ajungând în satul lor și au fost uimiți că pornesc la drum în România.” - Lavinia Șandru

Candidatul PUSL la președinție a vorbit despre feedback-ul primit de la oamenii din toată țara și năzuințele cele mai mari ale acestora.

„Abuzurile, astea îi dor cel mai mult. România, din păcate, e o țară a abuzurilor, pentru că și un pensionar căruia nu i s-a calculat corect pensia sau nu i s-a indexat pensia suferă un abuz, și un copil care nu are acces la educație de calitate suferă un abuz, și un tânăr fermier care este sfidat de către autorități suferă un abuz, și un bolnav care ajunge în spital și nu este tratat la timp și moare în urma unor abuzuri. Și părinții care pleacă în străinătate, lăsându-și copiii aici în grija bunicilor, pleacă de aici în urma abuzurilor, este un abuz. (…) O să fac un telefon albastru la Palatul Cotroceni, un telefon al abuzurilor, așa încât președintele să poată să fie informat în permanență în legătură cu tot ceea ce se întâmplă în țară și oamenii să știe că nu sunt singuri și au alături de ei, atunci când au impresia că au pierdut tot, îl au pe președintele României.” - Lavinia Șandru

În opinia sa, politicienii au lecții de învățat din rezultatul alegerilor din toamnă.

„Am înțeles că trebuie să se termine cu minciuna, cu ipocrizia, cu dezinformarea, ce nesimțire! Au văzut toți cheltuielile Administrației Prezidențiale. În ultimii doi ani, 11 milioane de Euro. Ne facem că nu știam? Știam. Dar toată clasa politică a tăcut și nu a spus nimic și l-a lăsat pe Iohannis să își bată joc de români. Trebuie să se termine cu povestea asta. Trebuie să plătească cei care știau și n-au făcut nimic. (...) Românii să se uite la ce președinte aleg. Peste aproape 5 săptămâni vor merge la vot și vor alege un președinte, să-l aleagă pe acel om care a arătat că, într-adevăr, face în așa fel încât să pună pe primul loc interesele românilor, nu propriile interese.” - Lavinia Șandru

Politica externă a fost unul dintre subiectele principale abordate în ediția specială Observator.

„Trump - președintele, Puțin - ofițerul, Zelenski - actorul. Își joacă bine rolul, își iubește țara, dar a intrat într-un rol, a intrat bine. Poate uneori face greșeli, spre exemplu atunci, în biroul oval, în discuția cu Trump și JD Vance, ar fi trebuit să se comporte altfel, ar fi trebuit să nu uite că este un președinte care urmărește ceva pentru țara lui și pentru acei oameni care, mulți dintre ei, au pierdut tot. El era acolo pentru acei oameni, nu avea voie să fie orgolios deloc.” - Lavinia Șandru

Rolul președintelui României pe scena politicii externe este cu atât mai important cu cât ne aflăm în mijlocul războiului pentru putere între Europa, America şi Rusia.

„La Bruxelles, România trebuie să se impună în așa fel încât europenii să vadă România ca un partener egal. Suntem cu toții parteneri și putem să fim egali, depinde de puterea pe care o au cei care ajung acolo să ne reprezinte. Președintele, când merge la Consiliul European, trebuie să știe exact ce vrea, trebuie să știe exact ce poate să ceară, să își caute aliați și parteneri. Dacă suntem un stat respectat, vom avea și aliați puternici; dacă vom fi un stat slab, vom avea dușmani puternici. Noi trebuie să ne întărim democrația și să dobândim prosperitate. Dacă vom dobândi asta și dacă îi vom face pe ceilalți să înțeleagă că noi nu ne plecăm capul și știm exact ce putem obține pentru noi, vom avea doar de câștigat.” - Lavinia Șandru

Lavinia Șandru a dezvăluit și care este cea mai mare vulnerabilitate pentru România.

„Faptul că nu am aflat nici până în acest moment de ce s-au anulat alegerile prezidențiale. Există vorbe, există hârtii, dar nu ni s-a spus exact de ce s-au anulat și dacă alegerile din mai vor fi sigure. Pentru că nu a fost normal și elegant pentru românii din afacere, care parcurseseră sute de km, să li se spună că votul le-a fost anulat. Vreau să rezolv problemele pe care le au românii din diaspora. Să poată să-și facă buletinele acolo, la consulate, să le vină pașapoartele mult mai repede, să aibă buletinele chiar dacă au domiciliul în străinătate, să le aibă.” - Lavinia Șandru

Alege BINE pentru TINE. TU ești LIDERUL

Seria de ediții speciale continuă, vineri, 21 martie, când Elena Lasconi vine la Observator. Luni, 24 martie, de la 19:30 - președintele interimar, Ilie Bolojan, răspunde întrebărilor Alessandrei Stoicescu într-o ediție specială de la Palatul Cotroceni. Marți, 25 martie, de la 19:30 - Crin Antonescu, candidatul independent susținut de cele mai vechi partide din România, va fi în studioul Observator. Iar miercuri, 26 martie, de la 19:30 - Marcel Ciolacu, premierul României, va fi fața în față cu Alessandra Stoicescu la Palatul Victoria.

Edițiile speciale se văd în direct pe Antena 1 și antenaplay.ro. Toate declarațiile pot fi văzute și pe observatornews.ro, Youtube Observator, Facebook Observator și Tik Tok Observator. Pentru cele mai noi știri, nu uitați să vă abonați la canalul de WhatsApp al Observator sau să descărcați Aplicația Observator News din Google Play sau din App Store.