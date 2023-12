Cele mai frumoase urări de Sfântul Nicolae. Mesaje și SMS-uri pentru Nicolae și Nicoleta

„Cu ocazia Sfântului Nicolae vă doresc să aveți parte de un Moș Nicolae generos și momente pline de bucurie cu cei dragi!”

"In ultimii ani, Moș Nicolae a venit la mine cu… dragoste si speranța… El știe ca nu sufăr daca nu vine încărcat cu daruri pentru cizmulițele mele. Sunt norocoasa doar sa știu ca el exista si ca ii face pe apropiații mei fericiți. Tu ești unul dintre ei? L-am trimis aseară pe moș la tine, sa-ti sufle in ureche fericirea."

"Anul acesta Moș Nicolae nu ti-a adus mai nimic… doar pe mine, un suflet rătăcit si singur, ce așteaptă doar un semn pentru a arata ce are mai bun si cald."

„Îți doresc o oră de liniște, o zi de pace, o săptămână de soare, un an de iubire, un veac de sănătate și un mileniu de bani. La Mulți Ani!”

„Din mici crenguțe de brad, din flori și din iubire ți-am împletit un La Mulți Ani aducător de Fericire! La mulți Ani Nico!”

„Sper ca Moș Nicolae să-ți umple ghetuțele cu tot ceea ce ți-ai dorit”!

„Îți doresc ca de Sfântul Nicolae să ți se împlinească o parte din vise, celelalte să ți le împlinească Moș Crăciun!”

„Astăzi, de ziua ta, Moș Nicolae ți-a adus o nuia…. păcat că nu ai fost cuminte! Multumește-te cu mine!”

„Bună! Sunt Moș Nicolae! Ți-ai pregătit bocancii? Vin la noapte să îți las o duzină de nuiele!”

”Pe-o petală de lalea,

La Mulți Ani din partea mea,

Iar pe una de bujor,

Te iubesc și te ador!

La mulți ani, Nicolae/Nicoleta!”

„Cu ocazia sărbătoririi numelui, primiți un călduros LA MULȚI ANI, multă sănătate, multe realizări și tot ce vă doriți lângă cei dragi.”

„Sufletul tău să vibreze în armonie și pace, iubirea să te primească în brațele-i pline de căldură și duioșie, iar norocul să te urmeze oriunde. La mulți ani, de Sf. Nicolae!”

„Ne gândim cu toții la tine și pentru că astăzi este o zi specială îți urăm un sincer La Mulți Ani!”

„Sper ca ziua numelui tău să îți aducă multe motive de a sărbători. La mulți ani!”

„Să ai parte de sănătate, multe realizări și să te bucuri de această zi frumoasă mereu! La mulți ani, de ziua numelui!”

„Cu ocazia sărbătoririi numelui primiți un călduros La Mulți Ani, multă sănătate, realizări și tot ce vă doriți alături de cei dragi.”

"La Mulți Ani cu ocazia zilei de Sfântul Nicolae!”

„Pentru că astăzi este o zi specială pentru tine, mă alătur și eu celor ce-ți doresc din adâncul sufletului numai bine. La mulți ani, Nicoleta!”

"Sper ca Moș Nicolae sa-ti umple ghetuțele cu tot ceea ce ti-ai dorit!"

"La Mulți Ani cu ocazia zilei de Sfântul Nicolae!"

"A venit Moș Nicolae! La Mulți Ani!"

"Ho, ho, ho! Nu știu ce cadouri iți va aduce Moș Nicolae, dar eu iți trimit o mulțime de îmbrățișări si gânduri călduroase!"

"Cu ocazia Sântului Nicolae va doresc sa aveți parte de un Moș Nicolae generos si momente pline de bucurie cu cei dragi!"

"Bucuria lumii toata, zi de zi-n ușa sa-ti bata, bunul Moș Nicolae sa-ti dea, tot ce iți dorești si ai vrea!"

"Iți doresc ca de Sfântul Nicolae sa ti se împlinească o parte din vise, celelalte sa ti le împlinească Moș Crăciun!"

"Abia aștept sa vina Moș Nicolae, vreau sa îmi aducă foarte multe cadouri. Sa nu ne aducă nuielușe ca am fost cuminți tot anul… te iubesc Moș Nicolae!"

"Crede in ceea ce te poate face fericit! E doar o tradiție care a trezit sentimente de bucurie in sufletul tău încă de la primul Moș Nicolae. Gândește-te ca este același care are grija sa vina la tine de fiecare data. La mulți ani!"

"Cizmulițe lustruite li așteaptă la fereastra! Haide, fugi si ii deschide, vine bucuria noastră!"

"Sper ca sărbătoarea Sfântului Nicolae sa fie semnalul unui nou început, sa ai parte de un drum presărat cu bucurii, împliniri, sănătate, fericire si mai ales… multa dragoste!"