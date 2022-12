Dramă pentru Cher! Anunț trist de la artistă: „Mama s-a dus”

„Mama s-a dus”, a scris Cher.

Un reprezentant al cântăreței și actriței câștigătoare de Oscar a confirmat moartea lui Holt pentru The Hollywood Reporter duminică dimineață. Nu au fost disponibile alte detalii despre moartea mamei lui Cher.

Holt a jucat în filme precum A Life of Her Own (1950), Grounds for Marriage (1951), Father's Little Dividend (1951) și Artiști și modele (1955) și în emisiuni TV precum The Adventures of Ozzie and Harriet și, ca model în serialul „I Love Lucy” (în episodul din 1956 „Lucy Gets a Paris Gown”).

Lui Holt i s-a oferit un contract de la Columbia Records și, în 1980, a înregistrat un album, Honky Tonk Woman , susținut de membrii trupei lui Elvis Presley. Acesta a inclus un duet cu Cher, „I’m Just Your Yesterday”; cover-uri pentru „Love Me Tender” și „Cryin' Time”; și melodii originale scrise de Holt.

„Știu că o casă de discuri ar putea dori să mă semneze doar pentru că sunt mama lui Cher”, a spus ea pentru revista People în 1978.

Cu toate acestea, albumul nu a fost lansat decât în ​​primăvara anului 2013, la scurt timp după ce casetele master au fost redescoperite în garajul lui Holt. Cher i-a dus casetele directorului ei muzical, Paul Mirkovich de la The Voice , și „el a intrat și a demontat totul și a pus toată muzica nouă în ea”, i-a spus ea lui Jay Leno la The Tonight Show . „Practic, am păstrat vocea mamei și am pus totul nou pe ea.”

Tot în 2013, mama și fiica au apărut (împreună cu sora vitregă a lui Cher, actrița Georganne La Piere) în documentarul Mother's Day Lifetime Dear Mom, Love Cher .

Un an mai târziu, Holt a apărut ca judecător invitat alături de nepotul ei, Chaz Bono, la RuPaul's Drag Race de la Logo TV .

Holt s-a născut Jackie Jean Crouch pe 9 iunie 1926, în Kensett, Arkansas. Mama ei avea doar 13 ani la acea vreme, iar tatăl ei, brutar și alcoolic, nu era cu mult mai în vârstă.

Holt a câștigat mai multe concursuri de muzică și frumusețe și a lucrat ca model în timp ce se îndrepta spre Hollywood. Ea a spus că i s-a dat un rol în The Asphalt Jungle (1950) de John Huston, dar agentul ei a sunat pentru a spune că este înlocuită de Marilyn Monroe.

Holt a fost căsătorită de trei ori până la 21 de ani. Soții ei au fost Sarkisian, John Southall, Joseph Harper Collins, Chris Alcaide, bancherul Gilbert La Pierre (care i-a adoptat pe Cher și Georganne), Sarkisian din nou și Hamilton Holt.

Despre Cher

Cher (nume complet Cherilyn Sarkisian LaPiere; n. 20 mai 1946, El Centro, California, SUA) este o cântăreață, actriță, compozitoare, autoare, producătoare de filme și designer de modă americană de origine armeană. Printre realizările sale în muzică, film și televiziune se numără un premiu Oscar, un premiu Grammy, un premiu Emmy și trei Globuri de Aur, printre altele. Este considerată de mulți ca fiind "Zeița muzicii Pop". Cher este cunoscută datorită vocii sale distinctive de tip contralto dar și datorită capacității sale de a se reinventa, adoptând stiluri vestimentare diferite de-a lungul carierei sale de peste cinci decenii.



După ce a devenit cunoscută în 1965 ca membră a duo-ului pop/rock Sonny & Cher, a reușit să devină o artistă solo de succes, o stea de televiziune în anii '70 și o vedetă de cinema în anii '80. Datorită faimei aduse de numărul mare de telespectatori al emisiunii "The Sonny and Cher Comedy Hour", Cher lansează melodii ce ajung pe locul întâi în clasamentul Billboard Hot 100, precum "Half-Breed", "Dark Lady" și "Gypsies, Tramps & Thieves"., scrie wkikipedia.org.

După divorțul de Sonny Bono în 1975, Cher se relansează în muzică cu albumul disco "Take Me Home" apărut în 1979. În anul 1982 își face debutul pe Broadway în piesa "Come Back to the Five and Dime, Jimmy Dean, Jimmy Dean" și apoi joacă în adaptarea acesteia pe marele ecran. Urmează să joace în filme precum "Silkwood"(1983) și "Mask"(1985). În 1987 joacă în filmul Moonstruck, prestație care îi aduce Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță. Cu albumele influențate de muzică rock "Cher"(1987) și "Heart of Stone"(1989) își revitalizează cariera muzicală.



Hitul ei „Believe” (1998), este single-ul al treilea ca vânzări în toată lumea al unei cântărețe, al optulea ca vânzări al anilor '90, cel mai bine vândut single al casei de discuri Warner Bros. Records și cea mai bine vândută melodie dance, peste 10 milioane de copii ale acesteia fiind vândute în toată lumea.

Cher a intrat în Cartea Recordurilor când „Believe” a ajuns pe primul loc în Billboard Hot 100, devenind cea mai în vârstă cântăreață care reușește acest lucru.

Cu o carieră de peste 40 de ani, Cher a devenit unul din cei mai cunoscuți idoli de pop și unul dintre artiștii cu cele mai mari vânzări ale tuturor timpurilor, vânzând aproape 275 de milioane de copii în toată lumea (inclusiv înregistrările cu Sonny Bono). Ca artist solo, în Statele Unite a vândut 30 de milioane de albume și 20 de milioane de single-uri.

La 6 mai s-a reîntors pe scena muzicală după o pauză de șase ani cu spectacolul din Las Vegas, Cher ar the Colosseum.