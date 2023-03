Sam Neill, starul din Jurassic Park, diagnosticat cu limfom non-Hodgkin

Starul din Jurassic Park, în vârstă de 75 de ani, a fost diagnosticat cu cancer în stadiul trei în martie 2022. Incapabil să lucreze, el a început să scrie.

În noua sa carte de memorii, „Did I Ever Tell you This?”, el vorbește despre boala sa și despre cariera de aproape 50 de ani pe ecran.

Limfomul non-Hodgkin este un cancer mai puțin frecvent care se dezvoltă în sistemul limfatic.

Starul din filme precum The Piano și din serialul de televiziune Peaky Blinders este acum în remisie și rămâne optimist. „Nu mi-e frică de moarte”, spune el. Cartea, subliniază el, nu este despre cancer: „Nu suport cărțile despre cancer”.

El spune că este vorba în principal despre cariera lui. Sam Neill a apărut în peste 70 de filme, lucrând alături de actori precum Meryl Streep, Cate Blanchett și Jeff Goldblum.

