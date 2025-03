Psiholog Livia Popescu, fondator Lovia: « Ajut femeile să găsească puterea de a face alegeri mai bune pentru viitorul lor sentimental »

Lovia nu este doar o comunitate, ci un spațu de suport, educație și creștere personală, destinat femeilor aflate în diferite etape ale vieții lor amoroase – fie că sunt single, într-o relație de durată sau trec printr-o despărțire.

Printr-o combinație de resurse educaționale, workshopuri practice și sesiuni interactive, membrele comunității vor beneficia de ghidaj profesionist pentru a-și redefini viața sentimentală.

Lovia este pentru tine, dacă:

Ești singura și iți dorești să înțelegi mai bine cum să atragi și să menții un partener potrivit.

Ești într-o relație și vrei să aduci mai multa conexiune, echilibru și împlinire.

Ai trecut printr-o despărțire dureroasa și simți că ai nevoie de sprijin și ghidare pentru a te regăsi.

Nu vrei neapărat o relație acum, dar iți dorești să înveți și să te dezvolți pentru momentul potrivit.

Ai ajuns să repeți aceleași greșeli în relații și iți dorești să rupi acest ciclu.

Simți că timpul trece și că nu iți găsești locul în lumea dating-ului modern.

Îți dorești să devii o femeie mai puternica, sigura pe sine și echilibrata emoțional.

Dacă te regăsești în oricare dintre aceste situații, Lovia este comunitatea care te vă ajuta să găsești răspunsurile și sprijinul de care ai nevoie.

Povestea din spatele proiectului

Cu o carieră solidă în psihoterapie și formări internaționale în psihoterapia de cuplu, Livia Popescu a lucrat cu peste 1.500 de clienți și a acumulat peste 15.000 de ore de terapie. Experiența sa profesională, dar și parcursul său personal, marcat de un divorț, reconfigurarea vieții sentimentale și construirea unei familii recompuse, au stat la baza acestui proiect unic.

„Sunt femeia din spatele acestei comunități. Am trecut printr-un divorț dureros și am fost nevoita să mă reinventez într-o lume a dating-ului complet noua și confuza. Am învățat pe propria piele ce înseamnă să te pierzi într-o relație nepotrivită, dar și cât de frumos poate fi atunci când ai instrumentele potrivite pentru a construi o relație sănătoasă.

Azi, după trei ani într-o relație împlinită, aplic zilnic tehnici care funcționează și vreau să le împărtășesc cu tine! Așadar, am adunat atât expertiza profesională, studiile aprofundate pe tema relațiilor, cât și experiența persoanală pentru a aduce suflet și plus valoare acestui proiect!”, spune psiholog Livia Popescu.

Ce oferă Atelierul de Relații Împlinite

Resurse exclusive: Video-uri, audio-uri, meditații ghidate și caiete de lucru pentru a dezvolta perspective si competențe noi de pus in practică în relații

Întâlniri live și sesiuni interactive: Discuții pe teme actuale despre dezvoltare personala, relații, dating, dinamici emoționale, feminitate, sexualitate si psihologia bărbatului

Interviuri cu diferite tipologii de bărbați pentru a înțelege și maniera lor de a se raporta în relațiile de iubire și la noi ca și femei

Workshopuri dedicate: Strategii practice pentru atragerea și menținerea unor relații sănătoase.

Comunitate de suport: Un spațiu sigur unde femeile se pot sprijini reciproc și pot avea acces la expertiza Liviei Popescu.

„Nimeni nu ne învață cum să alegem partenerii potriviți, cum să ne poziționăm în relații sau ce competențe emoționale să dezvoltăm pentru a avea relații fericite. Lovia este răspunsul la aceste nevoi – un loc în care femeile găsesc nu doar răspunsuri, ci și puterea de a face alegeri mai bune pentru ele și pentru viitorul lor sentimental.”, spune psiholog Livia Popescu.

Pentru mai multe informații despre Lovia – Atelier de Relații Împlinite și modalitatea de a deveni membră a comunității, puteți accesa www.liviapopescu.ro/lovia