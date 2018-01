Anton, cel cu şpaga beton și falimente cu final fericit

Marin Anton a fost unul din cei mai bogaţi politicieni români, calitate în care nu putea accepta decât una din cele mai mari şpăgi date vreodată în România, de circa 5,3 milioane de euro. Ce-i drept, şi mituitorul Astaldi este unul care se respectă, compania italiană primind cele mai mari contracte, dar şi cele mai vehemente critici de la statul român. Fostul deputat Anton, secretar de stat la Transporturi şi la Mediu, trecut prin aproape toate partidele mari inventate după 1989, a fost partener de afaceri cu nume celebre, de la „gruparea vameşilor” din Constanţa, la Oana Cuzino şi o fostă şefă ANAF.

Marin Anton a fost sau este implicat direct în numai puţin de 26 de firme, ajungând în timp unul din cei mai bogaţi parlametari români, cu o avere de peste 10 milioane de euro. Fostul deputat este proprietarul a 29 de terenuri în Călăraşi, Giurgiu, Ilfov, Buzău, Prahova şi Bucureşti, fiind proprietarul a unui apartament în Bucureşti şi a trei vile, în Giurgiu, Buzău şi Capitală, ultima de aproape 750 metri pătraţi. De asemenea, politicianul a conduce un BMW M6 şi unul X5 şi are tablouri, ceasuri şi bijuterii de peste 250.000 de euro.

2.000.000 de metri pătraţi este suprafaţa totală a terenurilor deţinute de Marin Anton

În aceeaşi zi de 15.02.2016 a donat câte un apartament, în acelaşi imobil, fiicei şi fiului său, într-una din cele mai scumpe zone din Bucureşti, pe bulevardul Decebal. Are de recuperat împrumuturi de aproape 7,3 milioane lei şi 33.000 euro de la firme şi persoane fizice, dar a declarat şi venituri de peste 310.000 lei din venituri unităţi fond de la Raifessen şi BCR, fără mărunţişul de nici 60.000 lei de la Camera Deputaţilor.

Sticlă, struguri şi cereale

Afacerile lui Marin Anton sunt dintre cele mai variate, de la petrochimie la agricultură şi de la fasonarea sticlei la cultivarea strugurilor. Politicianul nu a fost însă nici pe departe un manager performant, ţinând cont că majoritatea firmelor sale au fost falimentate. Dacă despre RAFO SA, THR Marea Neagră sau Tofan International nu putem spune mare lucru, întrucât Anton este aici mic acţionar, cifrele celorlalte firme ne arată un afacerist mai degrabă păgubos.

Marin Anton a fost managerul fostei rafinării RAFO, în perioada în care aceasta a fost devalizată de gruparea fraţilor Iancu- Ovidiu Tender. Toţi cei din acest dosar sunt în puşcărie, Anton nu are nici o emoţie

Astfel, VVTC Euroglass SRL Bucureşti se ocupă de fasonarea sticlei, nu are activitate şi nici angajaţi, raportând datorii de peste 1,3 milioane lei. MMM Vinprod SRL Giurgiu cultivă struguri şi îi aduce lui Anton un profit infim, de doar câteva mii de lei, însă cu datorii de aproape 3,3 milioane lei. Prin agenţia imobiliară Eurosudest SRL din Giurgiu, fostul deputat are pierderi de 56.000 lei şi datorii de 1,4 milioane lei, în timp ce Romsem SRL şi Maragro SRL, ambele specializate în cultivarea cerealelor, i-au adus un profit modest, de 22.000 lei, dar şi datorii de peste 9,2 milioane lei.

Firme radiate şi datorii uriaşe

Afacerile în energie au fost cele mai neinspirate pentru Marin Anton. Sun Park SRL, Solar Energy Construction SRL, Photovoltaic Park Development SRL şi Solar Factory SRL, toate din Bucuresşti, au fost radiate în 2015 şi 2016 cu datorii de peste 1,2 milioane lei.

111 milioane lei este valoarea totală a datoriilor declarate de firmele lui Marin Anton

La fel, A&V Consulting 2002 SRL, V&V Consulting Company SRL, VVTC Imobiliare SRL, Cord Commerce 2002 SRL, Tehnoglass Line SRL, Euroglass SRL, Primpest Impex SRL, Evo Sport SRL, AH Times SRL şi Cerelast SA au fost radiate în perioada 2012-2013. Totodată, V&V Trading Company SRL, VVTC Euro-Construct SRL şi Cord SA au înregistrat în ultimul an fiscal pierderi totale de peste un milion de lei. Singura firmă care i-a adus profit în ultimul an a fost Totalagro SRL, cu un plus de aproape 470.000 lei.

Marin Anton nu a fost singur în firmele sale. Principalul partener este soţia sa, Elena, dar printre asociaţii fideli se află şi Virginia Velican, fosta şefă ANAF Giurgiu, cea alături de care a asigurat şi magementul RAFO SA. Interesantă este şi asocierea cu Cristi Borcea, fostul acţionar de la Dinamo, dar şi cu Denis Şerban, fostul mare fotbalist al Stelei. În alte afaceri, Anton a fost asociat cu bulgarul Cristian Gheorghiev Popescu, unul din membrii celebrei „grupări a vameşilor” din Constanţa, care reuneşte foşti vameşi precum Dumitru Teşeleanu şi Aurelian Pilcă sau Eugen Bogatu, fost director al Portului Constanţa.

Marin Anton a fost unul din politicienii apropiaţi ai lui Traian Băsescu, Elena Udrea, Theodor Stolojan, dar şi ai lui Gabriel Oprea

Despre Teşeleanu se ştie că este cel mai bun prieten al lui Mircea Băsescu, fratele fostului preşedinte Traian Băsescu. În fine, Marin Anton a fost partener de afaceri în firmele sale producătoare de energie cu celebra prezentatoare TV Oana Cuzino. Asta în timp ce fratele vedetei TV, Toader Cuzino, a fost avocatul RAFO în perioada în care Marin Anton asigura managementul rafinăriei.

Traseu fabulos: PNL- PLD- PDL- PNL- PMP- UNPR- PSD- PNL

Fostul deputat Marin Anton a avut un traseu politic fascinant, în care a bifat şase partide, din care PNL de numai puţin de trei ori. Anton a fost secretar de stat la Transporturi, de unde a fost mutat, în 2010, pe o funcţie similară la Mediu, după ce a încercat să treacă singurele feriboturi româneşti, navele Eforie şi Mangalia, către o firmă grecească, în ciuda unei decizii CSAT care a interzis acest lucru. Tot în mandatul de secretar de stat la Transporturi a primit în anul 2009 şi şpaga de 22.760.564 lei (circa 5,3 milioane de euro) de la Astaldi, ceea ce reprezenta un comision de 3,5 % din contravaloarea lucrărilor pe care compania italiană trebuia să le primească pentru modernizarea Aeroportului Internaţional „Henri Coandă”.

Anton, cel cu şpaga beton

Mita de 5,3 milioane de euro primită de Marin Anton de la Astaldi este una din cele mai mari din portofoliul procurorilor DNA. Recordul absolut în acest top ar fi fostul primar Andrei Chiliman, despre care DNA spune că a primit o şpagă de 670 milioane de euro, sumă pe care ar fi împărţit-o însă cu mai mulţi colegi şi cu PNL. Pe locul doi în topul DNA al şpăgilor ar fi alt fost edil bucureştean, Marian Vanghelie, acuzat că a primit 90 de milioane de euro pentru acordarea unor contracte. De asemenea, fugarul Radu Mazăre ar fi primit şpăgi de nouă milioane de euro, afaceritul Dorin Cocoş a făcut puşcărie pentru o şpagă de 10 milioane de euro, în timp ce mai mulţi miniştri şi oameni de afaceri au împărţit o mită de 60 de milioane de euro, în dosarul „Microsoft”.