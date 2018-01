Mari companii petroliere, date in judecata de autoritatile orasului New York

Autoritatile orasului New York au depus plangeri impotriva a cinci mari companii petroliere ale lumii, cu scopul de a obtine compensatii pentru eforturile de protejare a metropolei de consecintele incalzirii globale.

"Orasul va incerca sa obtina compensatii din partea BP, Chevron, ConocoPhillips, Exxon Mobil si Royal Dutch Schell pentru multele miliarde de dolari cheltuite pentru a-i proteja pe locuitorii New Yorkului de consecintele schimbarilor climatice", se arata intr-o declaratie oficiala postata pe site-ul oficial al Primariei.

Se precizeaza ca este vorba de daunele suferite de oras pe parcursului secolului al 21-lea. Demersul intervine in contextul in care, in vara anului trecut, presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat retragerea tarii sale din Tratatul de la Paris, primul acord global dedicat climei si care stabileste un plan mondial de actiuni destinat incetinirii procesului de incalzire globala.