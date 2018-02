Ce putem să cumpărăm dintr-un salariul minim

bizoo_n/Getty Images/iStockphoto Detail of a hand holding a fuel pump at a station Detail of a hand holding a fuel pump at a station





Românul de rând îşi dă aproape toţi banii pe mâncare, întreţinerea casei şi cheltuielile curente. Preţurile la noi sunt mai mari decât în multe ţări europene, dar salariul minim este încă mic, în ciuda creşterilor din ultimii ani.

Coşul mediu cu alimente şi băuturi nealcolice al unui român s-a ridicat la 1.444 de euro în anul 2016, conform celor mai recente date Eurostat. Asta înseamnă circa 120 de euro pe lună, în condiţiile în care salariul minim brut era de 276 de euro, la finalul anului 2016. Cheltuiala este cu aproape 40% mai mică decât cea a unui francez (198 de euro) însă efortul este considerabil mai mare avînd în vedere că salariul minim era de 1.466 de euro în Franţa. Dacă ne comparăm cu vecinii bulgari sau cu ungurii vedem că ei dau mai puţini bani pe mîncare şi băuturi nealcolice decât noi. Un ungur cheltuie în medie 1.042 de euro pe an, deci 87 euro/lună, deşi are un salariu minim de 444,69 de euro, mai mare decât al unui român cu 39 de euro. Vecinii bulgari cheltuie pe mâncare numai 852 de euro pe an, adică 71 de euro pe lună în condițiile în care salariul minim la ei este mai mic cu 62 de euro decît la noi. Polonezii cheltuie pe mâncare mult mai puțini decât romînii, numai 1.100 de euro pe an, adică 91 de euro/lună, dar au salariul minim mai mare cu 99 de euro decât noi.

Un salariat român poate să-și cumpere 2,3 cosuri cu mâncare, dintr-un salariul minim. Un bulgar 3,7, un ungur 4. Cel mai bine dintre fostele țări comuniste stau polonezii care pot să-şi ia 4,6 coşuri. Însă un belgian poate să-și cumpere 6,5 cosuri de mâncare lunară cu salariul minim, iar un francez 7.

Câţi euro dau europenii pe mâncare, în medie, pe lună

Belgia 204

Bulgaria 71

Cehia 107

Danemarca 212

Germania 169

Estonia 144

Irlanda 142

Grecia 170

Spania 152

Franţa 198

Croaţia 118

Italia 202

Cipru 195

Letonia 118

Lituania 160

Luxemburg 243

Ungaria 87

Malta 133

Olanda 174

Austria 172

Polonia 92

Portugalia 172

România 120

Slovenia 136

Slovacia 119

Finlanda 205

Suedia 207

Anglia 152

Islanda 319

Norvegia 262

Suedia 283

Sursa: Eurostat

Câte plinuri de benzină fac europenii din salariul minim

România a devenit campioană la scumpirile carburanților în Uniunea Europeană. Prețul benzinei a sărit de 6 lei pe litru în unele benzinării. Preţul afişat la pompe astăzi, este cu 20% mai mare decât la sfârşitul lunii august 2017, când a fost reintrodusă supraacciza la carburanţi. Benzina s-a scumpit cu aproape 70 de bani pe litru de la sfârşitul lui august 2017 până în prezent. În Bulgaria un litru de benzină Euro 95 costă 1,047 de euro, în Ungaria 1,183 euro, iar în Polonia 1,133 euro. 1,153

Ţara Sal. minim 2018 Pret benzina 95 Nr. plinuri

Bulgaria 260,76 1,047 6,2

Ungaria 444,69 1,183 9,3

Cehia 477,78 1,214 9,9

Polonia 502,75 1,133 11

Grecia 683,76 1,550 11

Portugalia 676,67 1,517 10

Spania 858,55 1,256 17

Franţa 1.498,47 1,477 25

România 407,86 1,153 9

Sursa: Eurostat

Un român poate să-şi alimenteze maşina, din salariul minim garantat de către stat, cu 9 plinuri de benzină. Un bulgar cu 6,2, un ungur cu 9,3, iar un francez cu 25

Facturile la utilităţi, mai scumpe decât mâncarea

Un salariat român cheltuie astâzi pe mâncarea, întreținerea casei și mărfurile nealimentare în jur de 1.120 de lei, circa 240 de euro, dacă împarte cheltuielile casei și pe cele comune unei locuințe cu o altă persoană. Suma este mai mare cu 112 lei decât la începutul anului 2017. Prin urmare, toți angajații care lucrează la privat și nu au beneficiat de această creștere de salariu au pierdut din puterea de cumpărare. În acestă categorie se încadrează sute de mii de români, poate chiar un milion sau peste, pentru că statul nu-i poate obliga pe patroni să crească salariile, cu excepția salariului minim pe economie. Majorarea salariului mediu provine în cea mai mare parte din creșterea salariilor bugetarilor, care aproape s-au dublat în ultimii 10 ani și din majorarea salariului minim.

Tabel 1

Cât cheltuie un salariat român într-o lună cu traiul zilnic (lei)

Produs 2008 2011 2016 (t4) 2017 (t3)

Mâncare 179 200 243 250

Cheltuielile casei 133 264 325 361

Cheltuieli nealimentare 283 294 440 509

Total 595 758 1008 1.120

Sal minim net 426 518 1.065 1.162

Sursa Institutul Național de Statistică

Cheltuieli nealimentare s-au dublat

Este o categorie foarte generală, aici intră de la aparate electrocasnice (frigidere, mașini de spălat etc.), de la autoturisme, la carburanți, de la dero și cosmetice, la haine și încălțăminte, până la țigări și bijuterii. Dacă în anul 2008, o familie de români cheltuia 429 de lei pe lună cu aceste mărfuri, în 2011 suma s-a ridicat la 460, la începutul anului 2017 la 689 de lei și la finalul trimestrului 3 din 2017 la 791 de lei.