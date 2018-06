Memorandum nuclear secret cu China

Centrala Cernavoda





Guvernul României a semnat săptămâna trecută un memorandum secret cu partea chineză de la China General Nuclear Power (CGN) cu privire la reactoarele nucleare 3 şi 4 de la Cernavodă. Anton Anton, ministrul Energiei, cel care a făcut anunţul, nu a vrut să ofere mai multe informaţii, iar reprezentanţii ministerului au spus că memorandumul e confidenţial.

„România este o ţară care reuşeşte să fie independentă şi să producă, în ultimii ani, mai multă energie electrică decât consumă. În plus, ne asigurăm că acest lucru se va întâmpla şi pe viitor. Zilele trecute am adoptat un Memorandum cu privire la Reactoarele 3 şi 4 de la Cernavodă. Am reuşit şi am accelerat procesul şi sperăm să înceapă construcţia reactoarelor cât se poate de repede”, a spus Anton Anton. Decizia Executivului de a ţine la secret condiţiile realizării unităţilor 3 şi 4 de la Cernavodă este cel puţin bizară.

6,4 miliarde de euro costă realizarea reactoarelor 3 şi 4 ale Centralei Nucleare de la Cernavodă

Negocierile cu CGN durează de patru ani, timp în care a tot fost amânată semnarea unui acord concret.

Energie mai scumpă decât piaţa

Reticenţa chinezilor este alimentată de faptul că energia pe care o vor produce cele două reactoare nucleare ar urma să fie mai scumpă decât preţul pieţei, potrivit unor calcule preliminare. În condiţiile în care chinezii urmăresc să-şi recupereze, cu profit, banii pe care îi vor investi la Cernavodă, cineva, adică statul român, ar trebui să suporte diferenţele de preţ. Acest lucru s-ar putea face prin impunerea unui tarif mai mare la electricitate pentru consumatori, măsură care ar avea însă nevoie şi de acordul Comisiei Europene. Reactoarele 3 şi 4 ar asigura 18% din necesarul de energie al României.