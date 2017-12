Statul dă bani pentru distracții, în stațiuni

Bugetul Ministerului Turismului are la dispoziție 25 de milioane de lei pentru anul viitor, din care vor fi începute proiecte de infrastructură de agrement, în toată țara. Câteva idei care deja au intrat în planul de finanțare sunt domenii schiabile, porturi de agrement sau... sănii de vară. Orie, numai să-i ținem cât mai mult pe turiști cazați în România. Chiar dacă fondurile europene nu au fost folosite în anii precedenți pentru finanțarea acestui tip de proiecte de infrastructură, actualul minister așteaptă deschiderea unor noi linii de finanțare pe care să le poată folosi în următorii ani, în afară de banii alocați de la bugetul statului. Banii se vor da eșalonat, în fiecare an, în funcție de dosarele pe care le depun primăriile. Mircea Dobre, ministrul Turismului, explică ce fel de investiții se vor finanța și în ce fel.

Care sunt criteriile de eligibilitate pentru aceste proiecte din Master Planul pentru Turism?

În primul rând, primăriile trebuie să aibă în administrare stațiuni de interes național, stațiuni de interes local sau zone turistice, conform legii. Sunt proiecte care țin de dezvoltarea infrastructurii de agrement din România, fie că vorbim despre aqua parkuri, de domenii schiabile, de sanie de vară sau orice activitate de agrement care să țină turistul cât mai mult cazat în zona respectivă, să crească numărul de nopți petrecute de vizitatori în zonele turistice din România. Statisticile arată că până și în Maramureș sau în Bucovina, media de înnoptare este de două nopți. Într-adevăr, avem obiective turistice, avem obiective culturale, dar nu avem agrement, care să țină turiștii mai mult timp.

A existat un Master Plan 2007-2026. Acum este prima oară când se lansează astfel de cereri de proiecte?

A mai existat o Hotărâre de Guvern 120/2010 pentru investițiile în turism. Din proiectele care au fost depuse, timp de șapte ani s-au realizat doar 47, la nivel național. Unele au rămas nefinalizate.

Ce presupune cofinanțarea? Ce procent alocă statul și în ce condiții?

Avem trei proiecte de interes național și 143 depuse de administrațiile publice locale. Cele trei de interes național au finanțare 100% de la bugetul de stat, prin Ministerul Turimului, transfer de la bugetul central către bugetul local. În privința cofinanțării, stațiunile de interes național au 95% finanțare de la Ministerul Turismului și 5% de la bugetul local, stațiunile de interes local au 85% finanțare de la Ministerul Turismului, 15% de la administrația publică locală, iar zonele turistice vor avea 70% finanțare de la bugetul statului și 30% de la administrația publilcă locală.

Despre ce sume vorbim?

Nu vorbim despre sume, pentru că nu s-au depus încă documentațiile tehnico-economice. În momentul în care ne vor parveni aceste documentații, vom putea vorbi și despre sume.

Care sunt cele trei proiecte de interes național, finanțate 100% de la bugetul statului?

Primul proiect care va avea finanțare 100% de la bugetul statului este domeniul schiabil de la Bâlea, în zona Transfăgărășanului, al doilea este un port de agrement turistic la Constanța, la graniță cu stațiunea Mamaia, iar al treilea este portul de agrement turistic de la Sulina, depus de Consiliul Județean Tulcea.

Cine întocmește documentația tehnico-economică?

Administrația publică locală, cea care depune proiectul, trebuie să întocmească și această documentație, pentru care trebuie să găsească finanțare, însă acum încercăm să-i ajutăm, să găsim o formulă de finanțare. Suntem în discuții cu anumite instituții, pentru a găsi o variantă ca priăriile să poată intra în posesia unor fonduri europene pentru finanțarea proiectelor tehnico-economice.

Ce buget are la dispoziție acum Ministerul Turismului, pentru finanțarea acestor proiecte?

Pentru anul 2018 există un buget de 25 de milioane de lei. Momentan, până la rectificarea bugetară din vara anului viitor, avem la dispoziție această sumă totală pentru investiții. Încă nu s-a depus niciun proiect pentru finanțare, dar le așteptăm. Au fost 146 de proiecte admise, din circa 1.200 depuse, dar acestea sunt propuneri de proiecte. După ce vom primi documentația tehnico-economică, vom acorda avizul tehnic, prin comitetul tehnico-economic de la nivelul ministerului. În baza respectivului aviz, primăriile își iau autorizația de construire, apoi vin și depun documentația completă, pentru aprobare, la Ministerul Turismului. Este finanțare treptată, procentuală, pe etape. Ca exemplu, un proiect are o valoare de 5 milioane de euro, dar execuția lui nu are cum să dureze un an, pentru că un astfel de proiect se face pe o perioadă lungă de timp. Astfel, în fiecare an se vor aloca fonduri, pentru a derula părți din fiecare proiect. Până la sfîrșitul anului 2018 se vor da bani pentru câte un procent din fiecare proiect. Este un program multianual. În documentația tehnnico-economică se specifică bugetul, partea tehnică și execuția. Compania care realizează docuemntația scrie și documentația pentru execuția respectivului proiect.

Există și posibilitatea de finanțare din fonduri europene?

Nu putem spune deocamdată acest lucru. Încă mai căutăm soluții, pentru a nu veni doar cu bani de la bugetul statului, dar momentan este prematur să spunem dacă vom găsi și alte variante. Vom putea discuta după aprobarea în Parlament a parteneriatului public-privat, astfel încât să poată veni fonduri de investiții să realizeze aceste proiecte. Statul să vină cu partea de infrastructură, cu terenurile, însă este prematur să discutăm despre aceste lucruri acum, până nu vedem forma finală a legii parteneriatului public-privat. În forma actuală a legii, nu se pot realiza aceste proiecte.

Ce fel de proiecte sunt eligibile? Există o limită de buget?

Noi vorbim doar despre activități de agrement. Nu există o limită de buget. De exemplu, domeniul schiabil de la Bâlea, din discuțiile pe care le-am avut, s-ar ridica la aproximativ 150-200 de milioane de euro. Probabil este cel mai mare. Fiind vorba despre o zonă montană destul de dificilă, transportul pe cablu va fi destul de greu de realizat și costurile vor fi ridicate, însă este prematur să vorbim despre costuri, pentru că nu s-a depus încă proiectul tehnico-economic. Vorbim despre acest buget estimat, din ceea ce au evaluat cei de acolo, atunci când au venit cu acest proiect.

Care sunt următorii pași în acest Master Plan? Când vor începe efectiv evaluările proiectelor și lucrările?

Noi depindem în totalitate acum de primării, pe care le așteptăm să vină să depună documentația tehnico-economică, până la sfârșitul anului 2018. Se merge pe varianta primul venit, primul servit, iar banii se vor da pe măsură ce se depun proiectele. Am mai vorbit cu reprezentanți ai unor primării care deja au o parte din documentațiile tehnnico-economice realizate. Mai au de îndeplinit și alte etape, pentru finalizarea acestor documentări și există posibilitatea să primească avizul până în vara lui 2018, ca apoi să-și finalizeze execuția.

Ceea ce îmi doresc eu este ca în momentul în care primim o documentație, imediat s-o introducem în comitetul tehnico-economic și să dăm cât mai repede primarilor avizul, ca apoi să-și finalizeze execuția și să depună proiectul final la Ministerul Turismului, să găsim finanțare pentru respectivul proiect.

Proiectele care nu au fost admise printre cele 146 intrate deja pe lista viitoarelor finanțări sunt construcții de biserici, de drumuri sau de muzee, care țin de bugetele altor ministere, nu de Turism.

Proiectul pentru domeniul schiabil de la Bâlea a fost făcut încă din 1974. Ministerul Turismului are macheta din perioada regimului comunist, dar trebuie refăcut studiul tehnico-ecconomic și reevaluate posibilitățile reale de implementare.