Străinii, invitați în România, iar românii, trimiși în vacanțe exotice mai ieftine decât în Europa

Un touroperator israelien vinde destinații din România pentru turiștii din Israel. Meshek Wings, touroperator israelian care mizează pe România ca destinație turistică, anunță introducerea unor noi oferte în țara noastră pentru turistii israelieni. De asemenea, touroperatorul crede că România va depăși țările vecine, în privința ofertelor de entertainment și de programe opționale dedicate turiștilor, inclusiv cele pentru copii.

Meshek Wings, unul dintre cei mai importanţi touroperatori din Israel, continuă tradiţia de a aduce turişti israelieni în Bucureşti tot timpul anului, oferindu-le şi circuite opţionale, iar pe Litoral, în perioada iunie-septembrie. După ce în 2014 a deschis cu succes curse charter către Constanţa şi Bucureşti, iar în 2016 către Oradea, oferind şi pachete turistice pentru Sibiu, omul de turism israelian de origine română Meidan Butnaru anunţă diversificarea destinaţiilor pentru acest an. Astfel, pentru sezonul 2017, turiştii israelieni aleg, pe Litoralul românesc, pe lângă staţiunile deja consacrate Mamaia şi Neptun şi staţiunea Costineşti, respectiv pe Valea Prahovei, pe lângă Sinaia şi Predeal, şi staţiunea Azuga. De asemenea, staţiunea Bran a început să atragă din ce în ce mai mulţi turişti israelieni.

În acest sezon, Meshek Wings operează pe Litoralul românesc trei curse charter săptămânal dinspre Tel Aviv, care vor fi operate până în luna septembrie. „La ora actuală, am închis vânzarea, pentru sezonul de vară, pentru programele noastre de city break pe Bucureşti, iar pentru Litoral, gradul de ocupare este deja de 80%. Circuitele pe care le oferim turiştilor noştri concurează cu succes produsele din alte ţări vecine României, cu potenţial turistic. Încercăm să devenim mult mai buni decât ţările vecine pe partea de entertainment şi de servicii suplimentare. De exemplu, am dezvoltat mult programele dedicate copiilor. De asemenea, sperăm la o dezvoltare a zonelor turistice Azuga şi Bran, pentru a avea locuri de cazare şi pentru mai mulţi turişti. Aceste zone au un potenţial turistic foarte mare. Amintesc de Oradea, unde am fost pioneri şi am deschis curse charter anul trecut, zona consacrându-se apoi ca destinaţie turistică. Sunt sigur că aşa se va întâmpla şi în cazul noilor noastre destinaţii, precum Azuga şi Bran”, declară ”, Meidan Butnaru, directorul comercial al Meshek Wings.

Vacanţe exotice mai ieftine decât în Europa

În timp ce turiștii străini sunt invitați să descopere România, cei români au oferte incredibile în insulele Seychelles, Mauritius, Hawaii sau Bali sau în Kenia, la prețuri pornind de la 336 de euro pentru șapte nopți de cazare la hotel de cinci stele. “Avantajele unei astfel de alegeri sunt multiple, plecând de la garanţia că vremea va fi foarte bună, până la activităţi pe care alte destinaţii de vară nu le oferă. Nimic nu se compară cu plajele tropicale, cu vegetaţie luxuriantă, cu peisajele superbe din îndepărtatele insule exotice, devenite vedetele turismului mondial. Mai mult, într-o astfel de vacanţă de vară, fiecare turist ajunge să cunoască tradiţii şi legende locale, din culturi îndepărtate, care şi-au păstrat autenticitatea până astăzi. Şi toate acestea, la preţuri mult mai avantajoase decât iarna sau chiar decât ofertele de vară în Europa”, explică Adriana Motrescu, director general al agenției Perfect Journey.

Cele mai ieftine vacanţe de vară într-o astfel de destinaţie exotică sunt în Bali şi în Kenia, pornind de la 424 Euro de persoană pentru 7 nopţi de cazare, la resort de 5 stele în Bali – Nusa Dua Beach – în cameră dublă cu mic dejun, respectiv 336 Euro de persoană, la resort de 4 stele, în Kenia – Bamburi Beach – Severin Sea Lodge – pentru 7 nopţi de cazare în cameră dublă, cu mic dejun.

În insulele Seychelles se poate face înot, surfing, ski nautic şi parapantă, snorkeling şi scufundări, dar se poate şi pescui, iar un pachet turistic de 7 nopţi de cazare, la un resort de 5 stele – Le Meridien Fisherman's Cove – porneşte de la 965 Euro de persoană, în cameră dublă, cu mic dejun inclus. În Mauritius clientii nu trebuie sa rateze cascada Chamarel sau sa opteze pentru o plimbare cu leii in Safari Park. Tot aici se pot face croaziere cu catamaranul, kitesurfing, scuba diving, plimbări subacvatice sau călărie. Preţul unui pachet turistic de 9 nopţi de cazare, la un resort de 5 stele – Sugar Beach Hotel – porneşte de la 997 Euro de persoană, în cameră dublă, cu demipensiune.

În Kenya se poate face safari sau se poate zbura cu balonul desupra cirezilor de bivoli sălbatici, dar se pot face şi minunate plimbări cu barca şi alte activităţi specifice acestei regiuni. În Zanzibar se fac scufundări, snorkeling, ciclism, înot cu delfinii sau kitesurfing. În Hawaii turiştii se bucură de scufundări cu rechinii, scuba diving, snorkeling şi zip line, canotaj şi plimbări cu barca, dar mai ales de dansurile pe plajă, la celebrele petreceri hawaiene. Insulele sunt căutate de iubitorii de skydiving şi windurfing, iar preţul unui pachet turistic de 7 nopţi, la un resort de 5 stele – Maui, The Ritz Carlton Kapalua – porneşte de la 1.913 Euro de persoană.