Alin Pascal: “Sunt cel mai netalentat om în viață la desen. Era să rămân repetent”

Alin Pascal, pe care telespectatorii Antenei 1 îl vor vedea diseară, de la ora 20.00, la “Te cunosc de undeva!”, cu o transformare în Marvin Gaye, mărturise ș te în această edi ț ie că în clasa a cincea a rămas corigent la… desen. Problema a fost una serioasă, căci a fost necesar ca mama sa, celebra interpretă de muzică populară Matilda Pascal Cocări ț a, să se întoarcă de urgen ț ă din Statele Unite și să se prezinte la ș coală, pentru ca fiul său să nu rămână repetent.

“Cum am reu ș it să rămân corigent? Păi dacă sunt cel mai netalentat om în via ț ă la desen… Am fost pus să desenez un peisaj de toamnă ș i am făcut o mâzgăleală. Mi s-a părut mie că e cool ș i abstract. Am vrut să fiu artist plastic. Ș i după lucrarea respectivă, din note de 3 ș i 4 nu m-a mai scos profesorul. Într-un final, mi-au chemat părin ț ii la ș coală. Ș i maică-mea a venit tocmai din America. Nu ș tiu ce au discutat ei acolo, dar au făcut cumva să-mi iasă media 5 ș i să nu rămân repetent”, spune Alin.