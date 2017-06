Concert Nicolas Simion cu “Romanian Impressions”, în cadrul Dobrojazz

Mare concert mare, cu ceterasi sositi de la Koln! Muzicieni de jazz valorosi ca Nicolas Simion, Nadia Trohin si Sorin Romanescu, vor concerta vineri 23 iunie in cadrul festivalului Dobrojazz, un eveniment muzical de inalta tinuta. Importantul festival international de ethno-jazz, aflat la a patra editie, va avea loc la Tulcea intre 23 si 25 iunie. Formula sub care sunt reuniti cei trei - Simion, Trohin si Romanescu - “Romanian Impressions” - constituie un proiect apreciat, un tribut adus folclorului romanesc autentic. Nadia Trohin (vocal), Nicolas Simion (saxofon, clarinet) si Sorin Romanescu (chitara) vor prezenta pe scena festivalului un repertoriu original, format din compozitii inspirate din folclor, dar si piese ale clasicilor jazz-ului autohon, creand astfel o punte de legatura intre vechea traditie a jazz-ului romanesc si jazz-ul modern al secolului XXI. Nadia Trohin s-a nascut in Chisinau, dar si-a definitivat studiile de licenta, masterat si doctorat la Bucuresti, in cadrul Universitatii Nationale de Muzica. A debutat in jazz in 2010, cand a obtinut Premiul pentru cea mai buna trupa “Nadia&Friends” la Festivalul de Jazz de la Tg. Mures. In 2011 a inregistrat impreună cu Mircea Tiberian, Chris Dahlgren si Maurice de Martin albumul “La margine de Bucuresti”. Activitatea sa artistica a cuprins numeroase aparitii pe scenele festivalurilor de jazz din tara si din strainatate (Ungaria, Polonia, Franta, Germania), colaborari cu muzicieni romani de jazz, dar si din afara tarii (John Betsch, Christian Lillinger, Peter Giron, Jerzy Malek, Olah Peter, Jeszensky Gyorgy si altii.

Nicolas Simion este un muzician complex: saxofonist de jazz, compozitor si producator, cu peste 50 de discuri inregistrate si distribuite in Europa, dar si in SUA. Stabilit in Germania de peste doua decenii, muzicianul a colaborat cu nume importante de pe scena internationala de jazz ca: Mal Waldron, Tomasz Stańko, Jim Pepper, Idris Muhammad, Lee Konitz, Gunther Schuller, Graham Haynes, Lonnie Plaxico, Peter Perfido, Ino Nobuyoshi, Archie Sheep si multi altii. Mare admirator, continuator si promotor al muzicii lui Körössy si Oschanitzky, muzicianul a infiintat in 2004 propria casa de discuri - 7Dreams Records - in ideea de a oferi melomanilor de jazz nu doar oglinda propriilor realizari, ci si inregistrari emblematice ale clasicilor jazz-ului romanesc. Compozitiile sale poarta o semnatura autentic romaneasca, reusind sa imbine sugestiile folclorice cu elemente ale jazz-ului modern si ale muzicii contemporane, iar parte din acestea pot fi ascultate in cadrul festivalului din anul acesta. Sorin Romanescu s-a nascut la Bucuresti, a luat primele cursuri de jazz cu Marius Popp, urmand apoi Facultatea de Compozitie din cadrul Academiei de Muzica din capitala. Astazi el este considerat unul dintre cei mai reprezentativi chitaristi de jazz din tara, fiind prezent pe scenele celor mai importante festivaluri de gen din Romania si din străinătate. A colaborat cu muzicieni ca Marius Popp, Mircea Tiberian, Garbis Dedeian, Pedro Negrescu, Toni Kühn, Alex Man, Luiza Zan, Cristian Soleanu, Mihai Iordache. Numele sau apare pe mai bine de douazeci de albume, in genuri muzicale de la rock (discul Tara te vrea prost – Sarmalele reci) pana la folk blues alaturi de Alexandru Andries si jazz sau muzica contemporana. Recent, muzicianul a castigat Premiul GOPO pentru coloana sonora a filmului „Caini”, ai cărei autor este si, de asemenea, a fost nominalizat pentru muzica pe care a compus-o pentru documentarul „Afacerea Tanase”.