PSD, 5 ani de guvernare, 0 km de autostrada

Din decembrie 2012, cand PSD si PNL au castigat spectaculos alegerile cu proiectul USL, formatiunea de stanga detine majoritatea parlamentara si guvernarea. Alaturi de PNL sau ALDE, dupa caz.De mai bine de 5 ani.Inclusiv mult hulitul guvern Ciolos a fost investit de parlamentarii PSD.In decembrie 2016, PSD a obtinut cel mai mare scor electoral din istoria sa: peste 45%.PSD este de 5 ani la putere la Guvern si in Parlament, iar bilantul in privinta kilometrilor de autostrada este ZERO.Un partid corigent la una din cele mai importante materii de guvernare : infrastructura.Situatia cailor ferate sau a companiei aeriene nationale este similara.E bine si cu mariri de pensii. Sau de salarii (ce mai ramane din marire cu schimbarea impozitarii si mizeria de formular 600…).Dar la capitolul investitii, proiecte majore, infrastructura, aceasta majoritate PSD-ALDE dovedeste o incompetenta crasa. Adica exact acolo unde se pune economia reala in miscare, pentru a putea plati pe viitor pensii si salarii marite.